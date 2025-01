Le Capab fait tomber une Pluie d'images à Brest !

Comme chaque année depuis 20 ans déjà le festival Pluie d'images de Brest fait son grand retour du 20 janvier au 2 mars 2024 à Brest et aussi aux alentours pour une trentaine d'expositions. Cet édition est placée sous le thème des 15 et 25 ans, l'association s'appuie sur le travail de photographes de renom mais aussi des clubs de photos locaux.

Crédit photo : Daniel Molinier

programme du festival Pluie d'image

L'association de photographie Capab, le collectif armoricain des photographes auteurs de Brest, ouvre le 19ième festival Pluie d'images le 20 janvier 2024 avec comme thématique " la jeunesse des 15-25 ans".

Des changements qui façonnent le monde

Selon l'Insee, cette tranche d'âge défini la jeunesse. C'est aussi et surtout une période de changements, une période où on teste où l'on se teste aussi pour passer de l'enfance à l'adulte. Notamment chez les garçons, où se passage se matérialise par des rites ou des défis. C'est une période ou l'on s'isole aussi du cadre familiale et on s'enferme aussi parfois dans des addictions, mais toutes ces personnes ne sont pas tous désespérées ou accros au écrans...mais tous vivent leur premier amour, leur premier portable, leur première frayeur, leur premier harcèlement, leur première clope, leur première relation sexuelle...

Il était important de ne pas se focaliser sur notre territoire, car d'une région à une autre, d'un pays à un autre, la culture, les contextes sociaux et économiques définissent comment on grandi. Du Finistère au Loire-et-Cher en passant par l'Iran et Mayotte , Pluie d'image juxtapose une jeunesse universelle tout en révélant aussi les différences.

Des artistes invités pour le festival

C'est un évènement que l'équipe prépare depuis un an déjà, en sélectionnant un thème et le choix des photographes, et c'est le travail de Patrice Terraz , photographe indépendant qui a poussé l'association à choisir cette thématique, notamment avec l'exposition " la mauvaise réputation" qui sera visible à la médiathèque François Mitterand aux Capucins.

Margaux Olivre est graphiste indépendante à Brest propose une exposition sur des migrants mineurs arrivés en France loin de leurs familles et de leurs pays. Margaux tient à briser les idées reçues en soulignant, entre autre, leurs parfaites intégrations mais aussi et surtout la patience dont ils et elles font preuves en tant qu'adulte pour l'insertion professionnelle et la recherche d'un logement.

Morganne Delfosse est une photographe portraitiste belge dont les recherches sur le traitement de l'intime, l'a poussé à soulever des questions sociales et politiques. Morgane est aussi une intervenante pédagogique auprès de différents publiques. son exposition " entre deux eaux" est un documentaire photographique qui interroge sur l'avenir des jeunes adultes vivants sur son territoire natale à l'histoire et la culture particulière.

Gwenvaël Engel aime photographier les femmes et les hommes dans leurs univers et dans la diversité. Son travail lui a permit de voyager dans le monde entier et il tient à nous faire partager son exposition Iran montrant les " visages d'une jeunesse plurielle"

Daniel Molinier, était notre invité et il partage avec nous et avec vous son envie de nous mettre des étoiles et des paillettes plein les yeux en brisant les idées reçues sur le phénomène Drag avec le collectif brestois Glory All