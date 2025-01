Un pied dans l'univers de la marionnette avec La petite Semelle de Dinéault

Depuis juillet 2023, une troupe de théâtre s'est installée rue du chap à Dinéault. Cette compagnie a la particularité de mettre en scène et en animation des marionnettes. Simon Le Pape, chargé de communication et marionnettiste est venu nous faire découvrir la magie de ce travail scénique.

site web : http://www.la-petite-semelle.org/

Le spectacle de marionnettes est fondamentalement inspiré des spectacles dit "d'ombres chinoises" qui viennent de pays d'Asie comme le Japon ou encore l'Inde. Il ne se fait connaitre en Europe qu'aux XIXème et XXème siècle notamment dans la pratique de l'enseignement religieux.

C'est un genre théâtrale à part entière, très peu médiatisé, qui pourrait laisser croire à une certaine rareté, or, Simon nous rappelle qu'il existe pas loin de 350 troupes qui officient dans cette spécialité, juste en Bretagne.

C'est une proposition artistique qui demande une grande souplesse et de nombreuses compétences et aptitudes dans de nombreux domaines , puisque les membres de la compagnie pratique aussi bien l'art de la mise en scène, l'éclairage, l'habillage, la fabrication d'objet mais aussi un certain talent dans l'indépendance de ses bras, de sa voix et dans la dextérité pour faire ressortir des sentiments, des émotions, une fragilité, " des délicatesses" comme le dit Simon, à des êtres de chiffons.

il existe plusieurs techniques d'animations de ces personnages qui mesurent environ 50 centimètres de haut : avec des ficelles, des marionnettes à gaine ( quand on insert la main dedans), les marionnettes à tringles pour les grandes marionnettes, et puis les marionnettes à crosse ou dit "de table" animée à l'aide de petites tiges de bois.

La troupe propose aussi des livres pour enfants en lien avec leurs spectacles mais aussi des ateliers de fabrication de marionnettes pour les enfants.

La petite Semelle nous donne rendez-vous au alentour de Noël, à Dinéault, pour un spectacle de sculpture animé et nous donne rendez-vous aussi au printemps pour leur prochain spectacle.