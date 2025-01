La compagnie Méharées casse la Baracca !!!

Alain Mahé et Emanuela Nelli reviennent sur l'histoire de la compagnie et nous expliquent la création d'un nouveau spectacle : Baracca.

Crédit photo : @Vincent Fortemps

site : Méharées

La création de la création...

Emanuela et Alain ont créé la compagnie en 2003 en Île-de-France (et se sont installés plus tard du côté de Brasparts) pour fabriquer le spectacle Siyala, une chorégraphie musicale qui raconte et permette la rencontre avec les femmes de la Coopérative Nakasha établie dans le bidonville de Salé au Maroc. Ce lieu permettait aux femmes de travailler le tissage pour réaliser des tapis avec des matériaux de récupérations. Ces tapis servent à orner les murs comme des tableaux pour raconter des histoires. Mais ce lieu servait aussi de lieu d'alphabétisation. Ce voyage, qui a duré un long moment, a profondément marqué la compagnie, à tel point qu'il est à la base de toutes leurs créations. Quand au nom, il vient d'un livre éponyme de Théodore Morod.

En 21 ans, la compagnie est passée par pas mal de pays, comme le Chili, pays dans lequel ils ont beaucoup travaillé aussi et ont participé à l'élaboration d'un festival pour l'autonomie du peuple Mapuches, mais sans jamais vraiment trop dérivés de l'idée de base. Toutefois, la conception de leurs spectacles prend beaucoup de temps, car ils sont développés au fil des rencontres faites sur place, en discutant avec les gens de leurs quotidiens, de leurs problématiques, plutôt que de partir avec une idée préconçue comme pour leur nouveau spectacle Baracca !

Baracca : La station biologique de Roscoff au service du spectacle

"Baracca" vient de l'italien baraque. Pour l'anecdote, c'est en présentant le projet à Rennes, Alain a l'opportunité de reprendre la Baraque Dromesko. Une énorme bâtisse foraine (et donc mobile) de 10m sur 20m, servira à accueillir ce projet, mais aussi un projet d'accueil et de réflexion, mais ça, c'est une autre histoire...

Revenons à nos moutons. Baracca est inspiré de la combinaison de l'expression italienne far baracca bourattini (faire des baraques de marionnettes littéralement, elle explique l'histoire de cette expression, NDLR) qui signifie faire table rase et de la rencontre au Maroc avec une personne qui s'écriait " baracca, baracca ! !", en contemplant la puissance de la mer. Emanuela et Alain ont eu l'idée de faire un spectacle pour traité de "ce qui nous pèse et de faire table rase" et nous rattacher à la vie, à ce qui est vivant sous toutes ses formes. Ils sont allés voir des chercheurs de la station biologique de Roscoff, plus spécifiquement sur l'évolution du plancton et des macro algues qui sont à l'origine de la vie et sur l'importance de la diversité pour une évolution pérenne.

Baracca sortira courant 1ᵉʳ semestre 2025...