Plongée dans l’univers du conte musical "Le Chat dans un Ogre"

Dans LEM, nous explorons les coulisses d’un projet artistique unique : "Le Chat dans un Ogre", un conte musical qui mêle livre, concert et création musicale. Porté par un collectif d’artistes talentueux, ce projet hybride repose sur une alchimie entre narration, dessin et musique, offrant aux enfants une expérience immersive et éducative. Annabelle Thu Lan et Steve Pichard, musiciens au cœur du projet, nous dévoilent l’origine de cette aventure, inspirée par l’envie de raconter une histoire musicale ludique et enrichissante.

Entre compositions originales et illustrations soignées, "Le Chat dans un Ogre" se distingue par son ambition pédagogique. L’histoire entraîne les jeunes spectateurs dans une exploration fascinante du corps humain, à travers une galerie de personnages attachants et un large éventail de styles musicaux. Pensé pour captiver et éveiller la curiosité, ce conte musical trouve toute sa force dans la synergie entre les artistes, qui ont relevé le défi d’unir narration et musique en un spectacle vivant et interactif.