Silences Toxiques, la thématique explosive du festival de Canal Ti Zef

Canal ti Zef vous donne rendez-vous du 15 au 25 novembre 2023 pour la 22ème édition du Festival intergalactique de l'image alternative de Brest. Au menu, des documentaires et des films amateurs ou professionnels qui nous ouvre les yeux sur "Les silences toxiques" qui touchent l'environnement et les lobbies de l'industrie agroalimentaire

site web https://www.canaltizef.infini.fr/

Canal ti zef revient du 15 au 25 novembre 2023 avec leur évènement audiovisuel annuel à Brest. Cette fois, l'association pour l'émancipation par la vidéo se penche sur la grande question de l'impact humain sur l'environnement en Bretagne, dans le marais poitevin mais aussi dans d'autres pays. Des documentaires et des films seront projetés en salles, dans les locaux de Canal ti zef, et dans des lieux culturels et artistiques comme le Beaj café ou le Maquis.

Il sera également proposé des ateliers comme, par exemple, une présentation de la sécurité sociale de l'alimentation. L'association propose également des apéros grignotages pour débattre et rire aussi, en bonne compagnie.

L'association est revenue, un peu, sur ses activités et nous présente également une partie de ses actions de sensibilisations et de formations auprès du public pour devenir une ou un véritable réalisateur en herbe !

Toute la programmation ici : https://www.canaltizef.infini.fr/presentation.html