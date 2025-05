Camille Touchard au service de la programmation musciale de Transistoc'h

Camille Touchard, chargé de la programmation musicale pour la saison 2024-2025 de Transistoc'h, a terminé son service civique à la radio. L'occasion pour lui de revenir sur cette année passée à explorer les productions musicales qui sortent de nos perspectives occidentales.

La principale tâche de Camille, en tant que programmateur musical de Transistoc'h, consistait à explorer les limbes d'internet à la recherche d'artistes capables de faire scintiller les yeux de Yann Simon, coordinateur de la radio, mais aussi chargé de la programmation musicale, sa bulle d'oxygène.

Pour l'aider dans sa mission, Yann pose des limites afin de conserver une ligne éditoriale tout en permettant de garder une certaine flexibilité dans les nouveautés. Ces limites ne concernent pas les inspirations artistiques, mais plutôt sur les origines des différents labels, privilégiant ainsi les sons venant d’Afrique ou encore d’Asie, et c'est encore mieux quand ils ne sont pas sous la gouverne d'un label occidental. Un choix qui vise surtout à rendre visible les artistes qui méritent tout autant leur place sur les médias musicaux.

C'est un travail qu'a partagé Camille avec Lilou et Tristan lors des sessions d'écoute, un moment de travail collectif privilégiant l'échange, les goûts de chacun et de chacune seront pris en compte dans les nouveautés hebdomadaires.

Mais Camille n'en n'est pas resté là ! Toute la saison, il a accompagné Davy, animateur du Lem du vendredi, lors des Plateaux des Communes. Il a ainsi découvert tout l'aspect technique et informatique des extériorisations du studio. Et le plus important reste que, pour Camille, c'est Transistoc'h qui lui a donné l'envie de découvrir encore plus notre territoire, allant jusqu'à vouloir s'installer définitivement dans la région Brestoise !