Votre quotidienne en itinérance, c'est une fois par mois. Nous allons à la rencontre de vos élus et de vos associations et pour cette 9ᵉ édition, nous sommes à Camaret-sur-Mer à la rencontre de M. le maire, Josef Le Merour pour parler de la commune après trois ans de blocage de son développement. Il est accompagné de Marjolaine Simon chargée de communication, pour parler culture, grâce a Evan Nurit, vous en saurez plus sur l'histoire de la Tour Vauban, Jean-Philippe Guillou nous parle de l'association APA-BTP qui pilote le centre de vacances et pour finir L'association qui vient en aide aux autres associations Kesson avec Soizic et Kayte Lemen Davey.

En démarrant son 1er mandat, Josef Le Merour et son équipe sont directement confrontés à un problème de taille. En 2018, la préfecture suspend toutes les délivrances des certificats d'urbanisme à cause d'un système d'assainissement non conforme, provoquant des rejets impropres dans le port. Conséquences, il est impossible de s'implanter à Camaret ( à moins d'être en position d'autonomie pour le traitement de ses rejets, souligne Josef ), d'entamer même des travaux de réfection ou de réparation.

En 2021, les boucliers sont levés suite à un engagement financier de la commune. Et plusieurs projets qui étaient en dormances vont enfin pouvoir sortir de terre. Tout d'abord, il était important de donner la possibilité aux gens de s'installer sur Camaret que ce soit pour des logements à loyer modéré comme pour des terrains libre de construction, et la liste d'inscrit pour les constructions est longue !

Camaret étant, au bout du Bout du Monde, il est important d'être bien équipé pour la santé, que ce soit dans la médecine générale comme pour des médecines plus spécialisées comme la dentisterie. Par chance, "mais aussi grâce au cadre idyllique qu'offre Camaret", précise Josef, " nous avons tout ce qu'il faut", a tel point qu'un pôle médical est sur le point de sortir de terre.

Le port est aussi une énorme charge pour la municipalité. Ce port était aussi le premier port de Bretagne dans sa spécialité, La langouste majeur. Aujourd'hui, le port à pour vocation d'être principalement touristique. "Il acceuille plus de 5500 bateaux par an et plus de 13 000 nuités ont été enregistrés en 2024" précise Marjolaine.

Mais les dégâts de la tempête Ciaran ont été tels, que les assurances refusent maintenant d'assurer le port même s'il présentait une conformité. Aujourd'hui c'est à la charge de la municipalité en plus des différents travaux qu'elle continue de prendre en partiue à sa charge.

Pour financer tout cela, la municipalité n'ayant pas accès au dispositif " Petite ville de demain" déja prit par les communes voisines. Josef a donc profité du Pacte Finistère 2030, une réforme de 2021 du même pacte de 2018. Ce pacte vise à aider les communes et les communautés de communes dans leur projet d'aménagements, de voirie, mais aussi sur des projets plus structurant comme le logement, le tourisme ou encore les équipements sportifs.

Camaret va continuer ses investissements pour ses 2600 habitants en proposant une maison des associations ( plus de 50 sur la commune), une maison qui pourra loger des saisonniers et une revision de la salle omnisport avec un mur d'escalade " unique sur le territoire" annonce fièrement Josef.