On se ressource avec Brins d'éveil et C'est coaça !

Allez jouer dehors quand on a 6 ans, c'est presque naturel. Ça l'est beaucoup moins quand on est parents. La faute à qui, à quoi ? Peu importe, puisqu'il existe des structures capables de renouer nos liens avec notre environnement, nous avons reçu Anne Raffray de l'association C'est Coaça de Crozon et Typhaine Gaillard de l'association Brins d'éveil de Pont de Buis pour nous parler de pédagogie par la nature.

"Se mettre au vert" est une ( vieille! ) expression qui signifie fuir la vie citadine pour se reposer à la campagne, une campagne largement remplacée par le canapé et les écrans. A tel point que l'on ne prend plus le temps d'observer et de contempler...Pour les adultes en tout cas, car les enfants ont su conserver cette faculté d'émerveillement pour tout et pour rien. Mais revenir à une telle approche de notre environnement, ne se fait pas comme ça...Et plus particulièrement quand on est adulte.

La pédagogie par la nature en 7 points.

Choisir un lieu qui nous interroge, avec beaucoup de choses à regarder et qui favorise la création, l'imaginaire. Dans cette optique, il est important de revenir souvent à cette endroit et de prendre le temps d'observer les changements et donc d'y aller même quand il pleut, quand il fait froid.

Il ne s'agit pas d'une course et d'obligation de résultats. Les participants agissent et se construisent selon leurs moyens, cela signifie que cette activité est aussi adaptée au personnes neuro-atypiques. La liberté d'agir est essentielle surtout quand il s'agit de jeu et d'expérimentation, favorisant ainsi la confiance en soi.

Un point tout aussi essentiel pour les adultes qui, plus encrés dans les tumultes de la sociétés, transmettent une part de leur anxiété aux enfants en les surprotégeant. Lors de ces ateliers préparés avec soin pour éviter tout accident, les adultes apprennent aussi à lâcher prise, obtenant ainsi une confiance mutuelle solide.