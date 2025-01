Burlesque Brest folies se met presque à nu dans Lem !

Les violences sociales et sexistes sont un véritable fléau. S'il existe des outils numériques et structures pour accueillir les victimes de ces violences, il existe aussi des endroits culturels où on apprend à se réapproprier son corps, à faire face aussi à un environnement de plus en plus hostile et, plus simplement, à accepter ses défauts. La pétillante Seigrid " Miss Game Ovaire" nous explique l'art de l'effeuillage et les actions de Burlesque Brest folies, une école mais aussi une association.

L'association Burlesque Brest Folies est une association culturelle unique dans le Finistère visant à valoriser les représentations burlesques, mais pas que. L'association ne compte que quatre adhérents et adhérentes mais cinq à six fois plus de bénévoles, c'est dire le soutien qu'elle reçoit depuis sa création en 2021 !

Le burlesque, depuis le 17ème siècle, est défini par une représentation de la comédie visant à faire perdre toute dignité au personnage en le présentant dans une situation gênante, comme une glissade pour retomber sur les fesses, à l'instar de Charlie Chaplin ou du capitaine Haddock de Tintin. Or, depuis le début des années 1990, le new burlesque émerge et va complètement à l'encontre du burlesque original.

Du "clownesque" devenu un militantisme

D'abord, il devient un spectacle militant et féministe qui revendique d'une part, l'égalité des genres en prenant le pouvoir sur scène et l'émancipation de la femme en se réappropriant leur corps en se déshabillant avec méthode, d'autre part. Deux différences majeures avec le striptease, d'abord Il n'y a pas de nudité intégrale, d'ailleurs l'artiste est complément libre de choisir le costume, ce qui est enlevé et ce qui est montré ; ensuite il est interdit de crier des " à poil " sous peine de se retrouver privé du spectacle.

Des spectacles codifiés et bienveillants avec des artistes de tous corps

Il était important pour l'association de créer une école pour aider les personnes victimes de violences sexistes ou de pressions sociales mais aussi pour travailler sur la confiance en soi. Le cabaret burlesque ne tient pas compte du physique de l'artiste bien au contraire. Lors des représentations, il est demandé au public de soutenir les artistes avec un code de cris que dicte la maitresse de cérémonie en début de spectacle, favorisant ainsi l'inclusivité et l'empathie tout en encourageant l'artiste qui ose se mettre à nu, peut-être, le combat de toute une vie.