Biodéchets : la Mab29 opte pour une solution saine.

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite Agec, vise à supprimer d'ici 2040 les plastiques à usage unique, favorisant le vrac pour réduire les emballages...Enfin !!! Mais depuis début 2024, la loi va plus loin en portant nos obligations de tri aux biodéchets; une bonne chose à condition de savoir comment cela sera collecter et valoriser.

Tri sélectif : le changement, c'est maintenant !

La loi Agec, tourne sur 5 axes : sortir du plastique jetable, informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre l'obsolescence programmée et une meilleure gestion de la production. Depuis le 1er janvier 2024, nous devons trier nos biodéchets. Il s'agit de l'ensemble des déchets non dangereux, biodégradables, alimentaires que l'on produit, que l'on soit un professionnel ou un particulier, lorsqu'on entretien nos parcs et jardins ainsi que les restes de repas trop copieux.

Objectifs, collectes et valorisations.

Les objectifs visent d'abord à réduire le bilan carbone du secteur des déchets. Aujourd'hui, nos biodéchets sont massivement incinérés dans le but de produire de l'énergie. Le revers de la médaille et que la majorité de ces déchets sont composés principalement d'eau et que cela contribue aussi au réchauffement climatique.

Il sera à la charge des collectivités locales de trouver des moyens adaptés à leur territoire pour recueillir nos biodéchets : point de collectes ou ramassages individuels il existe ensuite deux solutions pour valoriser les biodéchets mais cela a un coût et demeure encore en suspend dans bien des communes…

D'abord, il est envisagé de compacter ses déchets de façon à produire du biogaz, principalement constituer de méthane, destiné à un usage locale ou réinjecté dans le réseau de gaz naturel. Les 400 mètres cubes de digestat qui se sont échappés du méthanier de Châteaulin et qui ont privé 200 000 personnes d'eau potable le 17 et 18 août 2020 ( selon Eau et Rivières de Bretagne ) nous rappelle que cela n'est pas sans risque.

Reste enfin une solution de compostage individuel ou industrialisée à destination des professionnels des espaces verts et des agriculteurs. Charly Rio nous explique qu'il existe encore beaucoup d'idées reçues sur le compostage. Il apporte un éclaircissement sur ce que l'on peut y mettre et sur la gestion d'un bac à compost, mais il apporte aussi des solutions viable pour ceux et celles qui vivent au 4ème étage d'un immeuble sans balcon, sans espace vert et qui voudraient participer à une valorisation vraiment écoresponsable de leurs biodéchets.