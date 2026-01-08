Les lectures à haute voix de la comédienne Geneviève Robin

Publié le 08/01/2026
Il n'y a pas d'image pour ce contenu

Régulièrement dans l'émission Lem, c'est lecture avec Geneviève Robin qui nous fait entendre par sa voix des extraits de romans, de récits de vie, des poésies ou des chansons, classiques ou contemporains. 

LEMRUB-Genevieve-Robin-Anne-Dufourmantelle

Le site internet de Geneviève Robin 

Le lien pour réécouter les anciennes lectures de Geneviève Robin sur notre antenne depuis 2020

Photo : Patrice Motte

Tous les podcasts :

Haroun et la mer des histoires de Salman Rushdie

Télécharger le podcast

Juhani Karila La pêche au petit brochet

Télécharger le podcast

Constantin Alexandrakis - L'hospitalité au démon

Télécharger le podcast

Nos vies en flammes de David Joy

Télécharger le podcast

Monique s'évade, Edouard Louis, Le seuil

Télécharger le podcast

Elena Ferrante

Télécharger le podcast

Aki Shimazaki

Télécharger le podcast

Guillaume Bailly, Mes sincères condoléances

Télécharger le podcast

Guénaëlle Daujon Le jardin de Georges

Télécharger le podcast

Extrait de l'oeuvre de Louise Browaeys : La reverdie

Télécharger le podcast

Extrait du livre L'intranquillité de Fernando Pessoa

Télécharger le podcast

Richard Yates : une fille unique en son genre

Télécharger le podcast

Cécile Coulon : les grandes villes n'existent pas

Télécharger le podcast

Poème " Pointe de Suture" par Ulrike Bail

Télécharger le podcast

Marie Hélène Laffont : Les Sources

Télécharger le podcast

Contes pour commencer gaiement l'année

Télécharger le podcast

Le télégraphiste de Chopin d'Eric Faye

Télécharger le podcast

Geneviève revisite trois chansons françaises

Télécharger le podcast

Extrait du receuil de Michele Heim qui a pour titre " Moudre du bleu"

Télécharger le podcast

Extrait du livre de Gloria Steinem " La révolution interieure"

Télécharger le podcast

Extrait de Pays, villes, paysages - Ecrits de voyage de Stefan Zweig

Télécharger le podcast

Extrait de Nathalie de Broc " L'espoir sur le rivage""

Télécharger le podcast

Extrait de l'oeuvre de Fenimore Cooper " Le dernier des Mohicans"

Télécharger le podcast

Extraits de plusieurs poèmes bretons

Télécharger le podcast

Jours de colère Sylvie Germain

Télécharger le podcast

Paroles de femmes

Télécharger le podcast

Les petits personnages de Marie Sizun, éditions Arléa

Télécharger le podcast

Les méchants garçons de Moons

Télécharger le podcast

Brooklyn de Colm Toibin

Télécharger le podcast

Jeanne Benameur

Télécharger le podcast

Extrait du recueil de poèmes Habiter ailleurs de Odile Kennel

Télécharger le podcast

La maison qui s'envole de Claude Roy chez Bibliothèque Folio junior

Télécharger le podcast

Extrait du roman Un dieu, un animal de Jérôme Ferrari

Télécharger le podcast