Les lectures à haute voix de la comédienne Geneviève Robin

Publié le 08/01/2026

Régulièrement dans l'émission Lem, c'est lecture avec Geneviève Robin qui nous fait entendre par sa voix des extraits de romans, de récits de vie, des poésies ou des chansons, classiques ou contemporains. LEMRUB-Genevieve-Robin-Anne-Dufourmantelle Le site internet de Geneviève Robin Le lien pour réécouter les anciennes lectures de Geneviève Robin sur notre antenne depuis 2020 Photo : Patrice Motte

Tous les podcasts :

Haroun et la mer des histoires de Salman Rushdie Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Juhani Karila La pêche au petit brochet Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Constantin Alexandrakis - L'hospitalité au démon Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Nos vies en flammes de David Joy Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Monique s'évade, Edouard Louis, Le seuil Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Elena Ferrante Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Aki Shimazaki Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Guillaume Bailly, Mes sincères condoléances Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Guénaëlle Daujon Le jardin de Georges Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Extrait de l'oeuvre de Louise Browaeys : La reverdie Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Extrait du livre L'intranquillité de Fernando Pessoa Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Richard Yates : une fille unique en son genre Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Cécile Coulon : les grandes villes n'existent pas Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Poème " Pointe de Suture" par Ulrike Bail Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Marie Hélène Laffont : Les Sources Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Contes pour commencer gaiement l'année Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Le télégraphiste de Chopin d'Eric Faye Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Geneviève revisite trois chansons françaises Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Extrait du receuil de Michele Heim qui a pour titre " Moudre du bleu" Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Extrait du livre de Gloria Steinem " La révolution interieure" Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Extrait de Pays, villes, paysages - Ecrits de voyage de Stefan Zweig Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Extrait de Nathalie de Broc " L'espoir sur le rivage"" Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Extrait de l'oeuvre de Fenimore Cooper " Le dernier des Mohicans" Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Extraits de plusieurs poèmes bretons Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Jours de colère Sylvie Germain Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Paroles de femmes Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Les petits personnages de Marie Sizun, éditions Arléa Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Les méchants garçons de Moons Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Brooklyn de Colm Toibin Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Jeanne Benameur Ecouter le podcast Télécharger le podcast

Extrait du recueil de poèmes Habiter ailleurs de Odile Kennel Ecouter le podcast Télécharger le podcast

La maison qui s'envole de Claude Roy chez Bibliothèque Folio junior Ecouter le podcast Télécharger le podcast