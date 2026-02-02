Rencontre avec Azadî à La Maison qui pousse à Châteaulin. Dans son livre Leçons kurdes, les damnés des montagnes, ce militant décolonial nous raconte l'histoire de son peuple, les Kurdes, le plus grand peuple apatride du monde, qui vit entre Turquie, Iran, Irak et Syrie, à la merci des aléas géopolitiques.

Leçons kurdes, les damnés des montagnes, Azadî, La fabrique éditions

Né en région parisienne d'une mère et d'un père tous deux kurdes de Turquie, Azadî apprend de ses parents sa culture, sa langue, l'héritage de son peuple. C'est à la suite de ses études, de ses lectures et de son envie de parler des non-dits de la politique et de l'histoire des Kurdes qu'il lui vient l'idée d'écrire son livre, un livre historique, politique, mais également personnel. Dans Leçons kurdes, paru aux éditions La fabrique, Azadî transmet une lueur d'espoir et de son soutien à son peuple tout en parlant des conséquences des actions coloniales sur le peuple kurde, qui remontent à l'empire ottoman et se poursuit actuellement entre la Turquie, l'Iran et la Syrie, les trois pays dans lesquels vivent les Kurdes.

Les six chapitres mêlent témoignages et analyse personnelle et se complètent pour englober en entier le sujet du peuple kurde. Il s'adresse aussi bien aux personnes connaisseuses du sujet qu'aux novices. Azadî revient aussi sur les évènements d'actualités du Moyen-Orient. Il propose ici un ouvrage novateur en ce qu'il est la voix d'un Kurde et non pas une analyse extérieure.