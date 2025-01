Le Programme européen LEADER finance des projets ruraux

Le programme européen LEADER (2023-2027), finance des projets portés par des acteurs locaux pour revitaliser et redynamiser les zones rurales.

Le programme européen LEADER est un dispositif qui a pour but de créer des emplois, revitaliser des zones rurales, pousser à l'innovation et à la transition écologique grâce à un financement européen ; de nombreux projets vertueux et innovateurs en ont déjà bénéficié. Ces projets peuvent être proposés par des entreprises, des associations, des groupements de producteurs, des structures professionnelles …

Le fond européen LEADER s'étend sur une durée de 7 ans, il n'y a pas de date de candidature, vous pouvez proposer votre dossier tout au long des 7 ans, il sera trié en amont puis étudié par une commission selon divers critères de sélection tels que la transition écologique, l'innovation, l'expérimentation, la dimension collective et inclusive, etc. Lors du programme précédent (2014-2022), 33 projets finistériens ont reçus une aide, c'est le cas du Parc naturel régional d'Armorique qui avait reçu un montant pour mettre en place un espace de test agricole à Menez-Meur afin d'aider de nouveaux agriculteurs à s'installer.