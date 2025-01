le Reeb : dans le réseau de Julie Rieunier....

L'objectif du Reeb (Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne) est de regrouper les éducateurs à l'environnement sur le territoire breton. Julie Rieunier de l'entreprise Biodiverstissons a récemment rejoint ce réseau... Mais qu'est-ce qu'un réseau ?

Le Reeb, association loi 1901, est d'abord organisé en trois commissions : mer et littorale (sujets autour de la découverte du littoral et du milieu marin), sortir (éducation des jeunes enfants à la nature) et santé (connexion et impact de la nature sur la santé humaine). Le réseau est un outil de travail qui connecte les structures entre elles qui n’ont pas forcément connaissance de leur existence.

Les objectifs du travail en réseau sont multiples. Il s’agit d’abord de comprendre comment les structures ou même les individus se placent sur leur territoire.

Il faut savoir qui fait la même chose de la même manière ou qui a le même but en proposant une méthode différente. Mais cela peut être aussi la découverte d’autres points de vue ou encore de pratiques radicalement différentes. Mais le réseau est une ressource fondamentale à la compréhension du tissu politique et financier du territoire, qu’il soit tout petit, voir national ou international.

Le relationnel est une clé de réussite du travail en réseau professionnel. mais attention, les interactions entre les individus diffèrent d'un réseau plus personnel. Pour Julie les limites ne sont pas les mêmes cependant il est important que, dans les deux cas, on est garant et responsable des valeurs partagées.





Quel que soit le secteur d’activité, le fonctionnement général d’un réseau reste identique, mais la géographie peut influencer la qualité du travail en réseau. Le rapport à l’autre dans les grandes villes est différent du travail en réseau en zones rurales.

Dans les grandes villes, les rencontres entre les acteurs se font plus souvent et influencent donc plus facilement nos choix. A contrario, travailler dans les zones rurales offrent plus de calme et pour réfléchir par soi-même et oblige à se diriger vers le réseau en cas de besoin. D'autant plus que les partenaires étant moins nombreux, cela permet plus de flexibilité en termes de planning et d’attention avec l’autre partenaire pour bien travailler.

Quand on travaille dans l’environnement, la géographie n’est pas un frein. Il est même important d’aller jusque dans les coins les plus reculés pour que tous les acteurs et toutes les perspectives qui représentent le territoire soient intégrées dans le réseau, sinon des données essentielles pourraient donner une fausse image du territoire à étudier.



Pour imager, la structure d’un réseau s’apparente plus à une toile d’araignée ou un camembert qu’à une pyramide, malgré le fait qu’il existe des instances comme L’État, La Région, car chaque structure possèdent ses propres domaines de compétences ou d’interventions de chacun.