Le robot avec le coeur

Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd'hui ,c'est fiction

Le robot avec le cœur

Bruit de vaisseau qui s'éloigne

Porte qui ferme

Hé bien ,ce coup=ci , j'ai vraiment vu ma fin

Merci pour la diversion Petit Bonhomme .... même si ce n'était pas volontaire

Interrogation

Je te taquine ,merci à toi mais fais gaffe ,tu as eu de la chance ce coup-ci .

Bon le professeur Rhoman est parti et le vagabond fonctionne tant bien que mal.

Il va falloir trouver un dock pour vraiment le remettre en condition parce que là.

Rhoman a joué le jeu en m'envoyant la vraie bonne pièce , il pensait peut-être repartir avec le vagabond , mais bon ça n'a pas résolu tout les problèmes

Et une fois trouvé le lieu ,il faudra que je trouve une main charitable pour m'aider

Bip Bip

Non, j'ai promis à ton père de ne jamais te mettre en danger , je t'ai déjà fait courir assez de risque

Bip

Non, c'est non

En 2020 vous avez connu un évènement inédit jusque-là dans l'histoire humaine, à un niveau mondial tout du moins.

Le confinement, c'est étonnant comment ce terme connu surtout dans l'industrie a , en quelques jours seulement revêtu un caractère anxiogène, voir angoissant pour beaucoup d'entre vous

Ces environs 50 jours d'enfermement pour la bonne cause garderont pour ceux qui l'on vécu ,un sentiment particulier.

A la fois soudain , bien que les signes avant=coureurs étaient visibles , la décision sera abrupte et avec très peu de préavis.

Mais aussi sans fin , pour ces personnes astreintes a vivre dans un logement clairement pas conçu pour ça voire avec des personnes pas franchement dans leur meilleures dispositions.

Combien de citoyens ont du suivre une psychanalyse pour tenter de résorber les effets néfastes (forcement) de ce moment.

Un peu partout vous avez vu fleurir des initiatives pour essayer d’égayer les journées mornes et infinies des plus fragiles.

Tant bien que mal, l'obstacle a été franchi

Et chacun de jurer, la main sur le cœur qu'on ne l'y reprendrait plus

Mais voyez=vous l'humain a la mémoire courte

Ho les divers confinements plus légers qui ont suivi dans les mois ou années suivantes ont été abordés de manière plus sereine

Et ce sont des décennies qui vont passer sans qu'une pandémie mondiale ne sévisse.

C’est l’année 2078 qui verra arriver le nouveau virus dévastateur.

Celui-là ne sera pas la conséquence d’un croisement inter-espèces inopiné ou d’une expérience de labo qui aura mal tourné.

Ce virus , la fièvre de la taïga sera une des conséquences à la fois si prévisible mais si discrète , au début en tout cas, du réchauffement climatique.

Pas étonnant que son irruption n’ai pas été détectée tant les dérèglements météorologiques se faisaient brusques et de plus en plus nombreux.

Il fallait d’abord s’occuper des effets immédiats et spectaculaires : tempêtes, incendies, inondations, blizzard .

Voire tout ça en même temps.

On a rapporté au Canada un incendie monstre qui sera éteint par une tempête de neige

Alors, que le permafrost commence a fondre au fin fond de la Nouvelle Russie, là où il y a plus de rennes au km² que d’humains.

Pas grand monde ne s’en est ému , sauf les climatologues du coin.

Il aurait fallu pourtant ,c’est par là que la Fièvre de la Taïga va débouler et le mot est faible

Officiellement le premier cas de la FT pour fièvre de la Taïga va être identifié à Sertolovo une bourgade au nord de Saint Petersbourg

Il s’agit d’un homme revenu d’une partie de chasse au bord du lac Ladoga.

Les cas suivants seront ses amis qui ont participé à la même partie de chasse. Le premier cas aura l’infime honneur de survivre à la fièvre pendant 7 jours , 7 jours d’une torture indicible. De douleurs inapaisables, de crampes et de tout le barnum imaginable que peut provoquer une maladie inconnue et qui par définition ne dispose pas encore de traitement.

L’agonie aurait pu durer quelques jours de plus mais par commisération ,les médecins impuissants ont accepté la demande du patient zéro, comme on le dénomme officiellement de mettre fin à ses douleurs.

Comble de l’horreur, les produits censés arrêter son cœur n’ont été d’aucun effet , la FT ,comme on le découvrira plus tard , a la fâcheuse tendance a maintenir son hôte en vie pour profiter de tout ce qu’il a lui « offrir » et le patient zéro n’avait visiblement pas tout donné.

C’est par l’asphyxie que les médecins vont stopper le supplice du malheureux.

Ces même médecins qui seront les victimes suivantes de la FT

Les autorités vont rapidement prendre la mesure du phénomène et vont ,pour une fois, réagir vite et bien

La Nouvelle Russie aura au moins eu ça de bon , une administration compétente …

Mais oui parce qu’il y a un mais , il suffit qu’un malade passe entre les mailles du filet pour que tout le barrage sanitaire devienne inefficace

Un malade qui n’ignorant pas les premiers symptômes voudra quand même fuir Saint Petersbourg

C’est quoi le but de la manœuvre ? tu es malade , tu habites Saint Petersbourg , tu ne connais pas grand monde en dehors de la ville.

Tu pense que si tu va assez loin, la maladie va laisser tomber en se disant : ho c’est bon il part vite et loin, je vais pas me biler pour lui

Perdu , elle va te suivre mon petit gars et toi tu vas la répandre partout où tu passe.

Un bon messager bien docile et consentant

Ce ne sera pas le seul bien sur mais le premier qui portera la FT au sein du métro moscovite.

Et à partir de là , c’est open bar

Le séquençage ADN du virus va lui attribuer la paternité de la variante Moscou , 12148 victimes avérées au dernier comptage

Vient ensuite la litanie habituelle des déclarations officielles et péremptoires : le virus est loin, il n’arrivera jamais chez nous

On va mettre des contrôles en place au frontières , il se rapproche mais il ne passera pas la frontière

Il est à nos portes mais nos procédures sont stricte et infaillibles, il n’entrera jamais ,faites-nous confiance

Bon il y a un cas, bon 5 , mais pas un de plus, bon 10

Et ainsi de suite

L’Europe va se confiner comme un seul homme , le 14 juillet 2078

En France, ce sera le 15 juillet

Un virologue va calculer que ces 24 h couteront 487 vies ,calcul toujours contesté par le corps médical

Au vu de la violence du virus, le confinement est prévu de durer 3 mois minimum.

Ce chiffre va faire frissonner mais rétrospectivement il aurait pu faire sourire.

Achille ,c’est le nom du premier bébé conçu et né à terme durant le confinement

Je vous laisse faire le calcul

Alors les vidéos , les sketchs, le recettes de pain fait maison partagés durant le confinement du Covid 19 , on va vite en faire le tour

Il va falloir quelque chose de plus , comment dire, pêchu pour rattraper toute la population qui glisse gentiment vers un état d’apathie voire de dépression pour les plus atteins.

Fredrik Marshall et Gunter De Vries sont à ce moment que 2 ingénieurs parmi tant d’autres.

Ils travaillent au sein de l’entreprise Positronium basée à Erfurt en Allemagne.

La société Positronium est à l’origine une entreprise qui développe des sous-systèmes d’interaction homme-machine pour les grands fabricants de robots domestiques.

Elle fut un des concurrents malheureux de l’appel d’offre du programme Jéricho . Le fameux système censé gérer le mur entre les États-Unis et le Mexique

Mais vu la tournure que ça a pris , les dirigeants de l’entreprise se sont sentis soulagés.

Pour ça je vous conseille d’écouter l’histoire de Giacometti

Ils ont donc choisi de s’orienter plus vers les robots domestiques.

Bien leur a pris

Au début du grand confinement Fredrik et Gunter se sont retrouvé au chômage technique. C’est en fouinant sur internet qu’ils vont tomber sur l’étude du professeur Chomet publiée en 2042

Le professeur Chomet était un psychologue de renom , il avait acquis la considération de ses pairs à la parution de son étude intitulée : implication relationnelle et restitution de l’affect dans un contexte à huis clos ou comment un robot peut sauver une vie

Son analyse bien qu’audacieuse a mis en avant de manière médicale les bienfaits de l’implication robotique dans un contexte social chargé.

Dans le document , le professeur Chomet a esquissé une ébauche d’équation qui pourrait permettre de créer la meilleur solution robotique empathique.

N’étant pas mathématicien et encore moins programmeur il n’avait fait que jeter les bases de l’équation

Pourquoi personne à l’époque n’a pris l’initiative de concrétiser l’équation , mystère.

Toujours est-il que les 2 ingénieurs vont se pencher sérieusement sur le sujet.

Ce n’était pas un soucis , ils avaient du temps devant eux

Il leur faudra 4 mois pour sortir la première version du programme qui, basé sur la fameuse équation , leur permettra de générer l’IA 2043-01

Toute première itération qui jettera les bases d’une future révolution

Mais ça pour le moment, ils l’ignorent

Au fil des expérimentations et améliorations , ce sont pas moins de 14 versions qui verront le jour pour parvenir à un résultat pas seulement satisfaisant mais proche de la perfection.

Leurs ambitions étaient élevées, tout comme les contraintes médicales qui régissaient le domaine des supports émotionnels

Tellement de charlatans avaient tenté leur chance avec des produits au mieux bâclés voire carrément dangereux

Une fois les autorisations officielles délivrées, il faudra lui donner consistance a cette IA.

Cela va encore être un parcours du combattant , il va falloir créer un robot pas trop , pas trop petit , avec une bonne bouille mais neuneu non plus.

Il devra être avenant , plaire au maximum de gens tout en ayant un design bien marqué.

Assez chétif pour ne pas paraitre menaçant mais aussi assez résistant pour endurer la vie quotidienne d’un foyer ,c’est-à-dire les jeunes enfants ,les accidents domestiques et tout ce qui arrive dans un cadre familial mais que personne n’a envisagé.

Les Placato n’ont pas de bouche. Des études réalisées quelques années plus tôt avaient constaté qu’un robot qui parle par le biais d’une bouche, ça gène voire fait peur.

L’anthropomorphisme était poussé trop loin, la barrière entre vivants et machines devenait trop fine

Au mieux un petit haut-parleur fixe en guise de bouche ,mais le coté figé de la chose n’était pas encore le plus avenant

Les deux ingénieurs ont opté pour une solution plus simple. Pas de bouche du tout et un hautparleur dissimulé d’où sortirait des onomatopées. Quelques borborygmes et sifflements avec différents intonations seront bien assez suffisants

Et cela règlera aussi le problème de la traduction vu que le robot serait vendu dans le monde entier

Autre détail qui a son importance , le robot pouvait tenir une manette de console de jeu. Il aurait très bien pu être équipé pour se connecter à une console par Bluetooth mais il était important que la personne qui jouait avec lui pouvait le voir bouger et réagir.

Un degré supplémentaire d’interactivité

Cerise sur le gâteau les Placato seraient constamment reliés à un service de soutien psy H 24 pour répondre aux angoisses de leur propriétaire

Et dans ces périodes compliquées , les robots pourront offrir des petits ballons en forme de cœur stockés dans leur abdomen.

Image qui deviendra iconique de leur contribution au soulagement de divers troubles psy

C’est ainsi que plusieurs mois vont passer pour enfin déboucher sur la présentation officielle de Placato nom inspiré du latin placator :ce qui apaise

Dire que le robot va être un succès commercial est un doux euphémisme

Toutes les usines robotiques du monde vont tourner a plein pour pouvoir fournir un Placato à chaque terrien qui en demandera un

Car oui le succès sera mondial , toutes les cultures vont voir en lui un moyen de survivre à ce grand confinement.

Il arrivera toutefois un peu tard mais de l’aveu des clients il aura sauvé beaucoup de vie et empêché de très nombreuses personnes de tomber dans une grave dépression.

A la sortie du grand confinement le 25 juin 2079 , 3 milliards de Placato auront été construits

Un exploit technologique et industriel qui doit beaucoup à l’automatisation extrême des moyens de production , confinement oblige

Et c’est tout logiquement que le 10 décembre 2079, Fredrik Marshall et Gunter De Vries recevront le prix Nobel de la paix

Récompense une peu étrange mais il s’agissait surtout d’une démarche symbolique

Une fois passée l’euphorie post confinement, on s’est dit qu’on serait prêt a affronter un nouvel épisode d’enfermement sanitaire, sans vraiment y croire

C’est pas possible que ça recommence, on a appris de nos erreurs ,on est trop intelligent pour se faire avoir une nouvelle fois

C’est tout à fait juste

Le problème c’est que ce n’est pas un nouveau virus qui va apparaitre

C’est plutôt d’une disparition qu’il va s’agir

Pour ça je vous conseille d’écouter l’histoire du faucheur

Placato n’avait pas conçu pour ce cas spécifique mais une mise à jour lui permettra d’exceller dans ce nouveau rôle

Celui de réceptacle des âmes perdues comme on a appelé les oblitérés

Comble de l’ironie ,Gunter de Vries qui avait envisagé d’autres applications au Placato contre l’avis de Fredrik, fera partie des oblitérés

La période qui suivra l’oblitération verra la production de robot atteindre des records . en 2085 pas moins de 6 milliards de Placato seront sortis des usines

Mais vous allez me dire , pour quoi produire autant de nouveaux robots vu le nombre de ceux qui se sont retrouvés « orphelin » lors de l’oblitération ?

C’est un premier problème que l’on va déceler

Les robots ont été programmés pour être fidèles à leur « maitre » un peu à l’image d’un chien

Une dévotion sans faille à la limite de l’abnégation qui verra les robots orphelins se mettre en veille pour certains , partir dans une errance sans fin pour d’autres ,voire un crash total de l’Intelligence artificielle et ainsi la désactivation pure et simple de la majorité des robots

Pendant des mois il ne sera pas surprenant de voir ça et là des Placato errer dans les villes ou les campagnes jusqu’à ce que leur batterie flanche et qu’ils ne s’effondrent sans prévenir

Autant de carcasses inanimées qui vont rester sur place comme des petits monuments funéraires à la mémoire des disparus

Il s’agissait du premier problème

Premier car il va y en avoir un autre et bien plus sérieux

Il y avait déjà eu quelques retours d’expérience lors du grand confinement.

On a constaté chez certains propriétaires du robot une dépendance affective envers ce dernier.

Des propriétaires qui se sont retrouvés totalement perdus alors que leur Placato subissait une panne

Cela peut arriver et statistiquement sur le nombre de robots produits, il est normal que certains se soient révélés défectueux.

Mais dans plusieurs cas, cela relevait plus de deuil que de la simple frustration.

Il a été révélé que certains propriétaires des robots se sont suicidés dans un accès de désarroi catastrophique

A l’époque, on avait mis cela sur le compte du stress provoqué par le grand confinement.

En période de crise sanitaire et de confinement, les plus faibles vont commettre l’irréparable.

Ces cas seront noyés dans la masse

C’est dans la période post oblitération et après la mise à jour que ce problème va être révélé au grand jour

Et que les dirigeants vont enfin voir les signaux qui étaient présents depuis bien longtemps.

Le problème en question ?

Les Placato étaient trop efficaces

Ça peut paraitre contre intuitif dit comme ça mais c’est bien le cas.

Les robots étaient de trop bons soutiens émotionnels.

De base leur niveau d’empathie était élevé , il fallait bien aider les gens.

Mais après la mise à jour, le niveau crèvera le plafond

Non content de réagir aux crises d’angoisses ils vont les anticiper comme si ils connaissaient leur maitre mieux qu’eux même.

Au point de brider leurs sentiments , d’étouffer dans l’œuf toute manifestation un tant soit peu en dehors des limites

Mais par glissement de briser toutes les émotions qui bonnes ou mauvaises font partie d’un processus fin et fragile de reconstruction de soi après un traumatisme ou une mauvaise expérience.

Les robots bien que persuadés de bien faire vont transformer une partie de leur propriétaire en des êtres totalement dépourvus d’émotions mais terrorisés à l’idée de les perdre

C’est lors de la fête de la musique en France en 2087 que le phénomène deviendra concret pour le grand public et les autorités

Lors de cette édition quasiment personne ne descendra dans les rues pour assister aux concerts et le peu de public paraitra totalement apathique.

Une campagne de récupération des Placato fut lancée sans grand sucés, logique

Les propriétaires des robots y étaient devenus accros

Et c’est seulement sous la pression internationale que l’entreprise Positronium va désactiver tous les Placato du monde

C’était un énorme risque , un sevrage peut mal tourner de plusieurs façons. Mais chaque jour qui passait voyait la population mondiale s’enfoncer encore plus dans un état mental catastrophique.

Le choc fut rude mais les pertes furent plus faibles que prévu.

La majorité des gens touchés s’en sortant comme s’ils se réveillaient d’un mauvais rêve

Sans surprise Positronium va couler plus vite qu’il ne faut pour le dire et des décharges de Placato vont apparaitre un peu partout dans le monde.

Ce qui fatalement va poser un sérieux problème de traitement et de recyclage des carcasses.

Toutefois, quelques robots vont échapper à l’extinction massive.

La mise à jour a échoué sur un série du robot et les exemplaires n’ayant pas causé de tort à leur maitre, il ne constitueront jamais une menace à leur yeux et seront épargnés

Ils se feront néanmoins discrets , leur réputation les suivant comme une ombre

Un homme en particulier cachera le sien avec un soin tout particulier

Pas pour le protéger de la vindicte populaire ou les foudres des autorités

Mais pour ce qu’il renferme

Victor Lazare était un neurologue de niveau mondial

Victor avait un fils de 6 ans et ce fils va bientôt mourir

Souffrant d’une maladie orpheline, il attendait de trouver un enfant qui aurait le sang avec les bonnes spécificités pour le soigner

Et Victor l’avait trouvé ,il allait enfin guérir son fils

Sauf que l’oblitération passera par là et le garçon tant attendu va disparaitre

C’en sera trop pour Victor qui va alors opter pour la dernière solution qu’il avait jusqu’à présent refusé catégoriquement

Transférer l’esprit de son fils dans un Placato , le hasard veut que l’architecture informatique du robot répond aux exigences demandées pour une telle opération.

Mais avant de tenter l’opération avec son fils chéri, il va devoir faire le test grandeur nature

Et pour cela trouver un robot , facile et un jeune cobaye , moins facile et surtout éthiquement inconcevable

Il va devoir s’y reprendre à deux fois avant de réussir

La première , le transfert va échouer ce qui va résulter d’un robot guidé à moitié par un programme et à moitié par l’esprit terrorisé d’un jeune garçon

La deuxième fois sera un succès ,si on peut dire

Vous êtes un garçon de 5 ans qui se réveille un jour dans le corps d’un robot , à la terreur absolue que cela engendre va succéder une grande période d’incompréhension en tentant de communiquer avec le monde par de simples bruits modulés.

Par pitié et submergé de remords, Victor va abréger le supplice du garçon en désactivant le robot

C’est deux fois vont lui grignoter une bonne part de son humanité mais un homme désespéré est prêt à toutes les ignominies pour sauver l’esprit de son fils unique.

Son fils briefé avant le transfert ,vivra plutôt bien la transition,

De manière toute relative quand même

Mais ça je vous en parlerais lors du prochain épisode

Et c’est ainsi que je me retrouve avec ce robot maintenant orphelin qui est bien décidé a réparer le vagabond

Ce petit bonhomme est quand même bien courageux