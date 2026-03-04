Le bistrot des copains 272 !

Publié le 04/03/2026

Du monde au Bistrot :



Pour la 272 ième émission le Bistrot accueillait deux invités , un nouvel ami, Luc Arbogast (une découvert pour Sancho) et les vieux complices de "Faut que çà Guinche" pour fêter leur vingt ans de Guinche and Roll.



En présence effective de Yannick et Steven Péron , nouveaux habitant de LOPEREC et propriétaire du Restaurant,Bar, Spectacle :La Croisée. Organisateurs de la soirée du 7 mars avec comme invité : Luc Arbogast.



Que dire de l'entretien téléphonique en direct de la croix rousses à Lyon, sans "chichis". Un beau moment d'échanges avec un grand monsieur . Du pur bonheur . Et avec Lucien de FQCG , comme d'hab ... et comment va la famille ? A partager sans modération !