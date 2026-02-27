Le bistrot des copains "histoire et culture de bretagne"

Publié le 27/02/2026
 Vendredi 20 février 2026 au Bistrot  pour la 272 ième émission, Philippe Panetier de l'Association "Histoire et culture de Bretagne" est venue présenter la quatrième édition des "Rendez vous de Landevennec - Emgaviou- " Les  chansons accompagnant les huit thèmes" ont été choisies au fil de l'eau" par "Sancho". Véronique  recevra également  Philippe Panetier à 12 heure au "LEM"le Lundi 9 mars pour un ITW plus technique sur les intervenants des "Rendez vous". 

Le Bistrot recevait également Yannik  Peron du Restaurant .Café .Concert "La croisée" à Lopérec , un futur adhérent à Transisto'ch ,pour nous informer de l'organisation d'un concert de Luc Arbogast le 7 mars en l'église de Lopérec. La promotion devenant urgente, le Bistrot lui a ouvert avec plaisir son antenne!  Qu'on se le dise !