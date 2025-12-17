Publié le 17/12/2025

Le bistrot des copains accueille "Apert Verdi" " Le Vendredi 12 décembre, Le Bistrot accueillait pour sa 266ième émission, en direct et en studio , un guitare / voix , Alpert Verdi !

Pour la dernière émission, en costumes, de cette année si particulière et si dingo , que sera 2025!



Et l'univers des deux compères d'Alpert Verdi , Ludo et Steeve, est tout à fait dans le ton.. Humoristique disent ils !? mais pas que... du noir, du Pervers, du Clownesque ,de l'anticipation... des histoires à dormir d'un oeuil..ou pas ! Nuancées par quelques douceurs offertes aux

enfants par l'autre duo des "Ty'per". Du "Calendrier de l'A vent"... et en prévision un "Agenda de l'Après ". Qu'on se le dise !"

