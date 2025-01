Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?

Aujourd’hui c’est fiction

Le professeur Lazare

Urbain Lazare est né le 12 octobre 2045 à Lausanne

Ses parents sont des sommités dans leurs domaines

Réva sa mère est une neurochirurgienne réputée pour accepter les cas les plus complexes qui se présentent à elle. Et ça lui réussit, son taux de réussite crève les plafonds . Elle a, presque naturellement développé le complexe de dieu, ou de déesse dans ce cas.

Mais ce qui ne l’empêche de présenter des qualités humaines indéniables. Elle a juste conscience de ses hautes capacités.

Ce qui associé à une beauté froide, un humour pinçant et un certain gout de la solitude font d’elle , une femme difficile d’approche.

On ne lui connait aucun prétendant ou relation de longue durée.

Elle semble au-dessus de tout ça , en apparence du moins. Elle le regrette mais n’a trouvé personne qui pique sa curiosité.

C’est au cours d’une conférence qu’elle va croiser la route et le regard de Lucius Lazare

Ce grand garçon est spécialisé dans le traitement des troubles cognitifs ; Il a émis une hypothèse qui fera beaucoup rire ses collègues : et si on faisait transiter l’esprit du malade par une architecture artificielle pour réinitialiser les dites fonctions.

Pour faire simple, mettre l’esprit d’un patient dans un robot et le remettre dans son corps d’origine pour créer une sorte de reboot

Idée saugrenue mais bon, s’il n’y avait que ça

Au premier abord, avec sa coupe de cheveux en perpétuel désordre ,ses tenues négligées et l’impression que rien n’a d’importance pour lui ,il n’envoie pas du rêve, on ne voit pas où il veut en venir

Dés qu’il se met à parler, par contre le consensus se fait à son sujet : c’est un connard

Il a ce talent pour trouver la faille de ses interlocuteurs et la triturer au fer rouge ,ce qui lui vaudra moult gifles, coups de poing, un tabassage en règle et une provocation en duel

Pratique remise au gout du jour dans le duché du Luxembourg en 2061

Duel à l’épée qu’il gagnera , au premier sang versé ,faut pas pousser non plus

Il fait parti de ces personnages qui parce qu’ils sont particulièrement doués sont à l’abri de toute menace

Le première rencontre entre Réva et Lucius aura donc lieu devant un buffet après la conférence en question.

Fidèle à ses habitudes , Lucius se retrouve seul à siroter son verre. Le hasard faisant son œuvre, la jeune femme se retrouve à ses cotés.

Une belle cible, se dit-il alors qu’il entame la conversation. Il imagine déjà recevoir le verre de Réva au visage, ou une gifle ou peut-être même un coup de genou dans l’entrejambe.

Mais son péché mignon c’est de voir pleurer ses victimes

Il imagine déjà le tableau

Sauf que …

Réva n’est pas une biche aux aguets.

Et Lucius va s’y casser les dents

C’est qu’elle a du répondant la petite !

Un duel a fleuret moucheté va s’engager et qui durera toute la soirée

Les autres convives lorgnant du coin de l’œil la femme qui tient tète à cet odieux personnage sans lui balancer quoi que ce soit au visage ou s’enfuyant en pleurs

A la fin de la soirée, ils vont se quitter ,se promettant de finir cette joute verbale

Contre toute attente, ils vont former un couple qui sera un modèle de stabilité

Les opposés, tout ça, vous connaissez…

De cette union naitra leur seul enfant : Urbain

Élevé dans un milieu familial si propice en stimulations intellectuelles , il va faire preuve d’un esprit précoce et particulièrement vif

Aidé en cela par ses parents qui le poussent a explorer tester toutes sortes de domaines

Tour à tour il voudra être astronaute, ingénieur en structures spatiales , concepteur de robots.

Finalement il va opter pour la médecine, la neurochirurgie plus précisément ,à la plus grande joie de sa mère

Son père lui sera moins enjoué et dira que son fils n’allait tout de même pas s’abaisser à exercer un métier si banal

La dispute qui suivit entre ses parents sera homérique et inédite, c’est en effet la seule et dernière fois que Réva va jeter un objet au visage de Lucius

Pour la petite histoire, l’objet en question est le trophée décerné à Réva quelques années plus tôt pour célébrer une carrière exemplaire

Un mini obélisque en cristal qui laissera une vilaine cicatrice sur le front de Lucius

Mais ça sa femme et son fils ne la verront jamais, il quittera le domicile familial dans l’heure en lâchant un sentencieux : je suis déçu à sa future ex-femme

Urbain ne reverra son père qu’a de rares occasions , et comme un pied de nez, ce dernier portera systématiquement un chapeau

Porté par sa mère il va dons se lancer dans des études de médecine.

Mais n’ayant pas les facultés de sa génitrice, il va un peu galérer pour tenir le rythme que demande ce genre d’études

Toutefois, bon an , mal an, il va finir son cursus préliminaire avec une honorable deuxième place.

Comme annoncé, il y a plusieurs années de ça, il va se spécialiser dans la neurochirurgie.

Ça ne va pas être simple non plus, déjà techniquement, cette discipline est très exigeante.

Plus encore que les autres bien entendu

Mais aussi parce qu’on l’attend au tournant.

On va logiquement comparer son parcours avec celui au combien prestigieux de sa mère

Cette dernière lui avait conseillé de garder le nom de son père pour éviter cette situation mais le jeune homme avait toujours une dent contre celui-ci

Non sans difficultés, Urbain sera diplômé en neurochirurgie et en signe de vengeance il fera inscrire sur le document officiel les noms de famille de sa mère et de son père

Document qu’il encadrera et fera livrer à son père

Mais il n’est plus forcement histoire de rancune, durant ses études , Urbain va commencer a étudier les travaux de son père.

Il a beau être un humain exécrable, il n’en reste pas moins un scientifique de génie

Et sa théorie concernant le transfert de l’esprit d’un humain a commencé a infuser dans certains milieux

Certes cela reste un sujet propice aux moqueries mais l’idée fait son chemin

Les années passent et Urbain n’est plus le fils de la fameuse Réva mais bien un neurochir reconnu internationalement

Il enchaine les opérations compliquées voir impossibles ,il est le dernier recours des cas désespérés

En 2078 il rencontre Babeth Glickenhause qui deviendra sa femme et la mère de leur fils ,Ezechiel

Bref il est comblé , de quoi rendre sa mère fière

Pas vraiment, Réva depuis quelques années a vu ses capacités intellectuelles baisser au point de devoir mettre un terme à sa carrière

Quelle ironie de se faire battre sur son propre terrain de prédilection ,passer sa vie a sauver des cerveaux pour voir le sien péricliter inexorablement

Elle sera déjà largement diminuée quand elle deviendra grand-mère et ne verra jamais combien son fils lui a fait honneur dans leur domaine commun

Elle s’éteindra le jour où Urbain recevra la même récompense qu’elle , le fameux trophée en cristal qui entaillera le front de Lucius

Et au fait , Lucius il devient quoi ?

Il continue ses recherches dans son coin ,toujours aussi sulfureuses

Sachant Réva sur une pente fatale, il aura l’audace d’envoyer à son fils un message lui proposant de transférer l’esprit de sa mère dans un robot avant que la déliquescence cérébrale passe un seuil critique

Urbain ne prendra même pas le temps d’agonir son père d’insultes pour avoir seulement envisagé cette solution

Et comme si ce n’était pas suffisant, le petit ezechiel est diagnostiqué d’une maladie orpheline dégénérative : le syndrome keppler-Dvorjak

A cette époque , la médecine aurait très bien pu gérer ça et établir un protocole de soin qui aurait permis au jeune garçon de vivre avec cet maladie

Mais l’oblitération est passée par là et le système de santé a été déréglé pour quelques années.

Même Urbain avec l’aura et l’influence dont il dispose ne pourra rien

A quoi ça sert d’être le meilleur neurochirurgien du monde si il ne peut pas protéger son fils ?

Il va apprendre que son père a dans l’ombre essayé lui aussi de sauver le garçon

Mais d’une manière ,moins conventionnelle ,on peut dire carrément abjecte

Il a recruté une mère porteuse qui portera en son sein un bébé génétiquement modifié dont le sang contiendrait les éléments a même de guérir Ezechiel

Mais ,comme si le destin s’acharnait a ce qu’on ne puisse sauver le petit garçon, la mère enceinte du bébé sauveur va être victime de la fièvre de la Taïga

Urbain est désespéré, lui le fameux neurochirurgien à qui tout souriait , le voilà réduit a voir son fils mourir

Destinée, certes atroce mais qui malheureusement se produit souvent ,dans tous les milieux, sous toutes les latitudes.

La nature humaine est ainsi faite, les humains ne sont présents qu’a titre provisoire

Mais pas pour Urbain Lazare , lui vaut mieux que ça ,lui il va défier la mort , lui va réussir à éviter l’inéluctable fin de son fils chéri.

Est-ce le déni ou la mégalomanie qui le motive ?

Un peu des deux peut-être mais qui peut le blâmer sur son intention ,qui ne ferait pas tout ce qui est possible pour sauver un être cher ?

Il va consulter tous ses confrères ,éplucher toutes les publications , prêter une oreille attentive à toutes les solutions envisagées ,même les plus saugrenues voire les plus dangereuses

Il va même ,discrètement, croiser divers charlatans chacun ayant leur solution miracle

La mère du garçon, elle , va se tourner vers la religion et intégrer un ordre religieux extrémiste dans l’espoir d’un signe divin

Tout cela en pure perte

C’est au cours d’un soir où l’alcool coule à flot et que la résignation commence à s’insinuer dans son esprit embrumé qu’Urbain va se remémorer un des messages envoyés par son père.

Au fil des ans il en a reçu une tripotée ,des plus maladroites tentatives de retrouvaille à des dossiers complets sur ses recherches

C’est dans cette catégorie que la description d’un protocole l’avait fait tiquer tant il était ubuesque

Transférer un esprit humain dans une machine

A l’époque, il avait trouvé cette idée dérangeante, même venant de son père

Mais l’abattement mêlé à l’alcool n’est pas un bon conseiller

Bien que totalement enivré, il reprend contact avec son père et lui demande son aide

C’est clair , il a trouvé un moyen de sauver son fils !!

Le lendemain ,dessoulé, c’est une affaire entendue : Lucius et lui vont œuvrer pour le salut d’Ezechiel

Le retour à la sobriété aurait dû lui faire retrouver un semblant de sens critique

Mais non, visiblement quelque chose avait changé en lui, il avait passé un cap et il n’était plus question de retour en arrière

Aidé se son père, il va commencer a peaufiner le processus

Il faut tout d’abord définir ce qu’est un esprit

On sait déjà une chose , il se trouve dans le cerveau

Bon ben, il n’y a qu’a faire une greffe de cerveau et l’affaire est réglée, ça s’est déjà fait et les résultats sont plutôt satisfaisants

Or le syndrome Keppler-Dvorjak attaque justement la matière grise du cerveau et une fois la dégénérescence entamée, rien ne l’arrête

Le support physique étant corrompu , il va falloir en extraire l’essence même

Lucius durant des années avait cogité le sujet et à force de scanners ,électro-encéphalogramme et autres IRM avait réussi à identifier les caractéristiques spécifiques de l’esprit humain

Il a pu établir la carte du cerveau et des différentes zones constitutives de l’esprit

Bon, on sait la définir , du moins d’une manière méthodique, instrumentale

Quant à la question philosophique de la chose, les 2 hommes ont décidé de laisser cette partie un poil éthérée à leurs collègues des sciences dites molles

Le temps était précieux et ce qu’ils voulaient c’étaient des mesures concrètes

Il fallait maintenant pouvoir le capter ce fameux esprit

Pour cela Lucius a fabriqué une machine qui capte de manière simultanée tous les signaux dans diverses longueurs d’ondes

Qui capte, qui n’enregistre pas, c’est là que le bât blesse.

Il n’a pas trouvé de moyen assez puissant et fiable pour stocker un esprit

C’est un peu comme capter la puissance d’un éclair dans une batterie

On sait diriger ,plus ou moins la foudre , mais rien n’existe qui encaisse le choc

C’est pareil pour un esprit humain, le volume de données et la force du flux sortant est telle qu’aucune machine peut tout recueillir

Du moins à l’époque des premières recherches de Lucius

Depuis la cybernétique a fait d’énormes progrès

Dans un domaine en particulier, celui des intelligences artificielles

Pour pouvoir intégrer des IA dans des dispositifs raisonnablement mobiles, il a fallu travailler sur des systèmes des plus en plus puissants et miniaturisés

Et le summum des ces systèmes ,alors que les travaux conjoints des Lazare père et fils achoppent sur un receveur informatique, c’est le Placato

Son architecture fut révolutionnaire sur plusieurs points ,dont certains qui vont intéresser les deux hommes

Les semaines suivantes vont être occupées à acheter ,troquer ou plus simplement voler les Placato de la série qui aura échappé à l’extinction

Faisons le point : on a le logiciel pour cibler l’esprit l’appareil pour le transférer et le réceptacle en quantité suffisante pour les tests

Parce que oui il va bien falloir tester le transfert

Car il reste des inconnues : tout le process est théorique et plusieurs questions ont en suspens

Que se passe-t-il si on oublie une partie des signaux à capter ? combien de temps va durer le transfert ? Le transfert copie l’esprit ou alors le dégage-t-il complètement du cerveau d’origine ?

Et l’horloge tourne, Ezechiel a encore toute sa tète mais il a parfois des absences

Signe que la maladie a commencé son travail de sape

Pour pouvoir valider le protocole de transfert , il faudra le faire avec un esprit humain

La machine est calibré pour un cerveau humain et seul un humain aurait les capacités a appréhender la situation

Faite ça avec un chien, comment saurez-vous qu’il est bien « arrivé », vous aurez beau lui expliquer la situation il n’y comprendra rien

De tout temps il a été mal vu de triturer le corps et le cerveau humain

Sauf à de rares exception , comme pendant une guerre par exemple ou lors d’épisodes dictatoriaux . Mais même là ,c’était fait à la marge

C’est à partir de ce moment que les deux hommes vont verser dans l’abject

Lucius , lui avait assimilé cet aspect de la chose . Il n’en était plus à une transgression près

Urbain jusqu’à ce moment va vivre dans le déni. Pour lui toute cette démarche est surtout un exercice de pensée.

Il est ultra-motivé pour sauver son fils , il a envisagé une foultitude de solutions , toutes mèneront à une impasse

Il a commencé a étudier les travaux de son père par résignation, sans vraiment y croire un soir de cuite.

Comme une petite graine ,cette solution va doucement et inéluctablement germer.

Vous savez, cette idée qui jaillit un jour et qui ne va plus vous lâcher , elle va parfois se cacher dans un coin de votre esprit ,histoire de grandir dans l’ombre ,masquée par toutes les vicissitudes de la vie.

Et un jour elle vous revient , grande, forte, implantée si profondément que vous n’avez d’autres choix que de l’accepter et de la concrétiser

Hé bien, un jour Urbain va se réveiller et cette idée qu’il avait jusque là repoussé de toutes sa volonté ,il va y adhérer dans toute son acceptation aussi révoltante, nauséabonde et gerbante qu’elle puisse t’être

Les Placato ont été faciles a trouver

Pour ce qui est des humains, c’est pour ainsi dire impossible

Pas pour Lucius Lazare

Son influence lui ouvre beaucoup de portes et moyennant finances ,il va trouver des cobayes

Mais même pour lui , ce ne va pas être simple, on tutoies un des tabous ultimes de l’humanité

Le premier malheureux cobaye et un garçon de 6 ans ,dans le coma sans aucun espoir de réveil

Son encéphalogramme est faible mais pas nul

Pour ce premier transfert , l’ambiance dans le labo est pesante, Lucius est calme ,froid professionnel

Urbain est fébrile, pale , il a vomi tout ce qu’il pouvait avant d’entrer dans la pièce

Il n’ose même pas regarder le jeune garçon allongé sur le brancard

La partie biologique sera assurée par son père , lui aura en charge la partie informatique

Démarrage du transfert

Techniquement tout va bien se passer, l’esprit du garçon est identifié localisé, isolé

Il est ensuite capté et transféré

A l’instant où le transfert est achevé , l’encéphalogramme du garçon tombe a zéro

Du coté du robot : rien

Il a bien reçu le paquet de données mais aucune réaction

Pourtant les moniteurs sont formels ; l’esprit est bien implanté et réactif

Mais quelque chose ne va pas

Et Urbain trouve le problème , le transfert a altéré , de manière infime le paquet de données

Ce qui fait que l’interaction enfant machine est corrompu

Un simple caillou face à la montagne d’information qui a transité mais qui a suffit a tout dérégler

Pour faire simple, le garçon est éveillé ,conscient mais prisonnier dans un robot qui ne bougera jamais

Et au vu des informations transmises par les moniteurs, il réagit mal ,très mal

Urbain sort de la pièce en courant pour vomir encore et encore, vous l’avez déjà eu cette sensation quand vous pensez avoir pu tout rejeter ce qui était possible et que là c’est l’estomac qui se retourne comme si lui aussi voulait sortir

Lucius , lui reste impassible au sort du garçon et éteint tout simplement le robot pour mettre fin au calvaire du garçon.

Du moins il suppose que ça va y mettre fin

Vu que c’est une première dans l’histoire ,personne ne sait ce qu’il va advenir de l’esprit du malheureux petit garçon

On peut se rassurer en disant que rien de son esprit ne subsistera après l’extinction du robot

Le protocole est revu et le risque réduit au maximum

Le deuxième cobaye est aussi un garçon de 6 ans , condamné par la médecine mais bel et bien conscient bien que très fatigué

On va lui expliquer ce qui va se passer , sommairement, comment décrire à un enfant de 6 ans qu’on va transférer son esprit dans une robot

C’est avec force mensonges que le garçon est rassuré

On ne l’endort pas , histoire que la sédation n’interfère pas avec le transfert

Autant le premier essai s’est bien passé en apparence ,autant celui-là va virer très vite au cauchemar

Une microcoupure électrique va faire planter le transfert

La fiabilisation s’était faite sur la partie informatique seulement , et au vu de la sensibilité du projet, ils avaient monté le labo dans un local discret, le sous-sol de la maison d’Urbain mais à l’alimentation électrique non sécurisée

Une entreprise pèche toujours par son point faible

La panique va régner en maitre durant les premiers instants

Le robot va bondir en éructant tout les sons qu’il pourra générer, mais dans une modulation qui exprime clairement l’effroi , il va se mettre a courir comme un poulet sans tète ,renversant tout sur son passage

Allongé sur le brancard le garçon émet des borborygmes ,bavant et secoué de violents spasmes

Pour ajouter à la confusion, Lucius hurle sur son fils pour qu’il l’aide à attraper le robot

Ce dernier tourne sur lui-même pour appréhender tout l’horreur de la scène



Comme si il cherchait à se sortir d’un mauvais rêve , mais non Urbain tu es au beau milieu d’une expérience dont tu es le responsable et qui a tourné de la plus mauvaise façon possible

Tu auras beau rester planté au milieu de ce labo digne des enfers,rien n’y fera, tu est bien là tu es à la source de tout ça et il va falloir que tu vives avec

Au bout de quelques minutes, le calme revient et la prise de conscience de la part des 2 hommes aussi

Lucius a arraché la batterie du robot et le pauvre garçon est mort d’un arrêt cardiaque

L’analyse du transfert montrera que 75 % de l’esprit avait été transféré dans le robot avant la microcoupure

C’est un esprit qui aura régressé qui se retrouvera dans le Placato

Sans la partie intellectuelle complète, on avait quasiment affaire à un animal sauvage aux commandes

Dans le cerveau du garçon ne restait que des bribes désordonnées incapable de gérer le petit corps et lançant à la volée des ordres incomplets ou contradictoires

Le cœur n’aura logiquement pas résisté à un tel traitement

Urbain n’en peut plus , à l’inverse de son père qui a déjà réfléchit aux modifications indispensables pour le prochain essai

Le téléphone de Lucius sonne , c’est l’infirmier qui lui a fourni les corps des petits garçons

La police a eu vent de leur expérimentation et elle est en route pour faire cesser tout ce cirque

Elle sera là dans 1 heure

Pour Urbain ,c’est une porte de sortie ,il veut mette un terme à tout ça

Son père, lui dans sa folie mégalomaniaque veut tenter le tout pour le tout

Il profite d’un moment d’absence de son fils pour l’enfermer dans une pièce attenante au labo et va chercher Ezechiel qui se trouve dans un chambre médicalisée à l’étage au-dessus

Urbain voulait l’avoir auprès de lui dans un cadre familial pour l’accompagner dans ses derniers jours

Lucius installe son petit-fils sur le brancard, un nouveau Placato sur la table attenante

Et accompagné par les coups qu’Urbain donne sur la porte pour la défoncer, il lance le transfert

Tout semble bien se passer et il s’achève quelques secondes après qu’Urbain ait finit de forcer la porte se soit jeté sur son père et qu’il commence à l’étrangler

Il serre ses mains autour du coup de son père, celui-ci allongé sur le dos ne se défend même pas, il semble soit résigné ,soit satisfait de la mission accomplie

Urbain sent un contact sur son épaule, les flics sont déjà là ?

Il tourne la tète et voit un robot debout sur la table et qui lui tend un cœur en baudruche