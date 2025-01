Latitudes #7 : La pollution des eaux en Pologne et en Bretagne

Photo: enregistrement avec les élèves de Lesneven.

Ce projet est subventionné par le FONJEP (Fonds de coopération de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire), organisme partenaire du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.

Les 4e du lycée internationale trilingue de Varsovie et les 4e du lycée Le Cleusmeur à Lesneven se sont questionné·e·s sur la pollution de l'eau en Pologne et en Bretagne.

Article écrit suite aux échanges des élèves après avoir écouté l’émission montée.

Varsovie - Latitudes 52°13

Nous les élèves de Lesneven, nous avons posé des questions aux élèves de Varsovie sur la pollution de l'eau en Pologne.

Les élèves nous ont dit qu'ils ne peuvent pas se baigner dans la Vistule, le fleuve qui traverse Varsovie, et que les cours d'eau sont de plus en plus pollués quand on se rapproche des villes.

Nous avons aussi appris que lors de la journée de la terre, les polonais ramassent les déchets. On trouve ça bien pour la planète. Mais les élèves de Pologne trouvent qu'il faudrait une solution durable face aux pollutions. Les élèves sont énervés car ils trouvent que l'état polonais ne fait rien pour éliminer les déchets.

On se sent proches des polonais car ils doivent aussi faire face aux algues vertes.

Lesneven - Latitudes 48°34

Nous, les élèves de Varsovie, nous avons posé des questions sur la pollution de la mer entre la France et l'Angleterre.

Nous avons appris que les algues vertes sentent mauvais quand elles se décomposent. Les élèves de Lesneven nous ont aussi dit que plusieurs animaux dont un cheval et trois personnes seraient mortes à cause des algues vertes depuis 1989. Cela nous a rendu tristes.

Nous sommes inquiets que les élèves de Lesneven aient pu toucher des algues vertes. Nous sommes inquiets car si nous n'arrivons pas à stopper la pollution nous sommes en danger. Nous sommes inquiets pour les générations futures et des risques pour leur santé. Tant que nous n'arrêtons pas cette pollution, les algues vertes vont faire des victimes parmi les animaux et les humains.

Parmi les solutions, il faudrait modifier les pratiques agricoles et utiliser moins de pesticides. Mais c'est difficile d'arrêter les pesticides car ils aident les agriculteurs et agricultrices pour leurs productions.