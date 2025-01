Les 1er Bac pro SAPAT du lycée Le Cleusmeur à Lesneven et les 2e année du collège Souss Al Alima à Agadir se sont interrogé·e·s sur le tourisme durable dans le Finistère et au Maroc.

Article écrit par les élèves suite à l’écoute de l’émission montée.

Lesneven_ Latitudes 48°34

Nous les élèves d’Agadir, nous avons posé des questions sur le tourisme durable dans le Finistère, et, à notre tour, nous avons répondu à leurs questions. Cela a été une bonne expérience que celle que nous avons vécue avec les élèves de Lesneven grâce à Radio Evasion.

Cela nous a permis de savoir que le Finistère accorde une très grande importance au tourisme durable.

Agadir _ Latitudes 30°25

Nous les élèves de Lesneven, nous avons interrogé des élèves de Agadir sur le tourisme durable.

Nous avons cherché à savoir quels impacts a le tourisme sur l’économie, la population locale et l’environnement.

Nous avons appris que grâce à ses labels, le Maroc s’engage à accueillir les touristes dans un environnement durable.

Les élèves d’Agadir ne se sont pas contentés de chercher l’information sur le net. Ils et elles se sont déplacés avec leur parents et sont allés voir le directeur de la délégation régionale du tourisme à Agadir pour mener une interview et trouver des réponses exactes aux questions des élèves du lycée le Cleusmeur.