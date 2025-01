Ce projet est subventionné par le FONJEP (Fonds de coopération de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire), organisme partenaire du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.

Les CM2 du lycée Jules Verne à Tenerife et les CM2 de l'école Cornec à Daoulas se sont questionné·e·s sur la protection des espace maritimes.

Article écrit suite aux échanges des élèves après avoir écouté l’émission montée.

Daoulas _ Latitudes 48,4° _ La faune, la flore et le tourisme

Nous, les élèves de Daoulas, nous avons interrogé les élèves de Tenerife sur la protection de la faune et de la flore face au tourisme sur les Îles Canaries. Nous avons appris que pour protéger les animaux marins présents à Tenerife (baleines, barracudas, dauphins, tortues, etc), il ne faut pas s'approcher trop près et trop longtemps d'eux. Les élèves de Tenerife nous ont aussi dit qu'en 2011, un volcan sous marin a fait irruption. Depuis la faune et la flore y sont magnifiques !

Les élèves de Tenerife nous ont dit que même si des déchets sont recyclés et d'autres incinérés, il y a toujours des déchets dans les rues et sur les côtes. A Daoulas, on trouve ça pas bien car ça pollue la planète.

Tenerife _ Latitudes 28,29° _ Risques et acteurs de la protection de l'espace maritime

Nous, les élèves de Tenerife, nous avons interrogé les élèves de Daoulas sur l'espace maritime du Finistère. Nous avons appris que le Finistère est le département le plus maritime de la France hexagonale et qu'il y a de nombreuses espèces marines : des phoques, des dauphins et même quelques baleines !

Les élèves de Daoulas nous ont dit qu'il y avait plusieurs risques qui menaçaient cet espace maritime : marées noires, algues vertes, réchauffement climatique, déchets,... Nous avons été très tristes d'apprendre que plus de 10 000 oiseaux étaient morts dans la marée noire de l'Amoco Cadiz en 1978.

Mais les élèves de Daoulas nous ont informé que des solutions avaient été trouvées pour éviter au maximum les risques de marées noires et que de nombreuses associations et entreprises travaillent à la protection de l'environnement en Finistère !