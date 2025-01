Dessin réalisé par les élèves de Daoulas

Les CM2 de Daoulas et les 6e du lycée français de Diego Suarez à Madagascar se sont intéressé·e·s à des actions de sensibilisation et de protection de l’environnement.

Article écrit suite aux échanges des élèves après avoir écouté l’émission montée.

Daoulas _ Latitudes 48,4° _ Aire Terrestre Éducative

Nous les élèves de Diego Suarez, nous avons appris que l’Aire Terrestre Éducative est un espace vert aménagé par les élèves. L’ATE de Daoulas se situe près de l’école Josette Cornec. Dans leur ATE, les élèves ont pu observer et étudier la faune et la flore. Comme il y a une rivière, il y a beaucoup de plantes et de poissons (martin pécheur, grenouille, truite, chêne, etc).

Nous les élèves de Diego Suarez, nous admirons les aménagements faits par les élèves de Daoulas pour protéger la nature. Les élèves nous ont dit qu’ils et elles étaient fiers de leur ATE et aimeraient y faire plus d’actions écologiques.

Diego Suarez _ Latitudes -12,3° _ Déforestation et actions de reboisement

Nous les élèves de Daoulas, nous avons échangé avec les élèves de Diego Suarez sur le sujet de la déforestation et du reboisement. Et nous sommes joyeux et joyeuses que les élèves aient répondu à nos questions !

Nous avons été choqué de découvrir que 36 000 hectare de forêts sont détruites chaque année à Madagascar. Cette déforestation a un impact sur les humains, la faune et la flore. Par exemple, les animaux herbivores sont impactés.

Nous avons appris que, quand ils étaient en CM2, les élèves du lycée de Diego Suarez ont participé à des actions de reboisement !