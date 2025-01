Les 1er Bac pro SAPAT du lycée Le Cleusmeur à Lesneven et les élèves du collège de Săcălaz près de Timișoara se sont interrogé·e·s sur la liberté de la presse en France et en Roumanie.

Article écrit par les élèves suite à l’écoute de l’émission montée.

Lesneven_ Latitudes 48°34

Nous les élèves de Roumanie, nous avons enquêté sur la liberté de la presse en France.

Nous avons retenu que les adolescents s’informent le plus avec la télé et les réseaux. Comme en Roumanie, ils lisent peu la presse écrite. Nous avons découvert que chaque jour en France, il y a beaucoup de journaux publics. Les plus connus sont Le Monde et Le Figaro.

La liberté de la presse est un droit et sans cette liberté nous sommes une dictature.

Beregsău Mare _ Latitudes 45°46

Nous les élèves de Lesneven, nous avons posé des questions sur la liberté de la presse aux élèves de Roumanie.

Nous avons appris que la liberté de la presse est arrivée en Roumanie après la chute du régime communiste et de Ceausescu.

Nous avons été choqué d’apprendre qu’en septembre 2021, un journaliste, un documentaliste et un militant ont été battu parce qu’ils enquêtaient sur les exploitations forestières illégales.