Latitudes #8 : La gestion de l'eau au Maroc et en France

Dessin réalisé par une élève de la classe de Quimper.

Ce projet est subventionné par le FONJEP (Fonds de coopération de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire), organisme partenaire du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.

Les 5e du collège Le Likès à Quimper et les 3e du groupe scolaire Nejjar Technopolis à Sale au Maroc se sont questionné·e·s sur la gestion de l'eau dans leurs pays.

Article écrit suite aux échanges des élèves après avoir écouté l’émission montée.

Sale - latitude 34°05

Nous, les élèves de 5e du collège le Likès à Quimper, nous avons posé des questions aux élèves de 3e du groupe scolaire Nejjar Technopolis à Sale sur la gestion de l’eau au Maroc.

Nous avons été étonné d’apprendre que grâce aux outils mis en place au Maroc, le manque d’eau n’est pas si impactant pour la population de Sale. Toutefois les agriculteurs sont fortement touchés par la pénurie d’eau. Le Maroc a mis en place une autoroute de l’eau et des usines de dessalement. Mais ces usines ont un impact négatif sur l’environnement.

Quimper - latitude 39°90

Nous sommes les représentants de l’école Nejjar Technopolis à Sale au Maroc. Nous avons eu beaucoup de plaisir à faire la connaissance des élèves de Quimper et à discuter avec eux du sujet crucial de la gestion de l’eau.

Ce projet a été fructueux grâce à sa concentration en informations, ce qui nous a aidé à en savoir plus sur comment le gouvernement français gère l’eau dans ses diverses régions et son manque d’intérêt pour Mayotte, et les nombreuses idées données par les élèves pour contribuer à la préservation de l’or bleu qu'est l’eau. Ce projet bilatéral nous a permis d’enrichir notre champs intellectuel concernant l’importance des ressources hydriques.