Latitudes : un voyage autour du genre

photo : conférence de rédaction avec les 3e du collège Saint Yves Le Likès à Quimper

Dans ce nouvel épisode de Latitudes, les 3e du collège Saint Yves Le Likes à Quimper et les élèves de 4e de l'école internationale trilingue de Varsovie ont travaillé autour des inégalités de genre tout autour du monde.

Dans cette émission réalisée par deux classes française et polonaise, on vous invite à découvrir des militantes pour l'égalité des genres d'hier et d'aujourd'hui avec Olympe de Gouges, Olga Legosz et Louise Michel ; écouter des artistes engagées comme Chilla et Frizzy ; replonger dans le passé avec des journaux d'informations sur le droit de vote des femmes en Pologne, le droit au travail salarié et la criminalisation du viol en France ; et enfin découvrir comment les élèves de Quimper imaginent le futur et ce qui pourrait être mis en place au sein du collège face aux inégalités des genres.

Ce projet a été subvention par le FONJEP, organisme rattaché au ministère des affaires étrangères et de l'europe.