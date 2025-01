Dessin réalisé par les élèves de Daoulas

Les CM2 de Daoulas et les 5e de Diego Suarez à Madagascar se sont interrogé·e·s sur la répartition des tâches ménagères et les différences de métier en fonction du genre.

Article écrit suite aux échanges des élèves après avoir écouté l’émission montée.

Daoulas _ Latitudes 48,4° _ Répartition des tâches ménagères

Les élèves de Daoulas ont interrogé les élèves de Diago Suarez sur la répartition des tâches ménagères. Ils et elles ont retenu qu’à Madagascar, les femmes font plus les tâches ménagères et notamment la cuisine. Alors que dans les restaurants, ce sont plutôt des hommes qui sont chefs.

Les jeunes malgaches ont aussi expliqué que ce sont les hommes qui réparent les voitures et s’occupent des travaux dans la maison comme la plomberie.

Les finistérien·ne·s ont retenu qu’aucun des garçon de la classe de Diego Suarez ne veut être homme au foyer plus tard. Ils auraient honte et risqueraient de se faire insulter et d’être humiliés.

Diego Suarez _ Latitudes -12,3° _ Genre et métier

Les élèves de Diego Suarez ont retenu qu’en France, il n’y a pas que des femmes qui sont femmes de ménage. Les jeunes français·es ont expliqué qu’il y a des hommes infirmiers mais que ce sont majoritairement des femmes qui font ce métier car on considère que les femmes sont plus douces et ont envie de prendre soin des autres.

Ils et elles ont été étonné de savoir que des femmes travaillaient dans le BTP et conduisaient des taxis. Ils et elles ont aussi été choqué du peu de filles dans la classe de Daoulas (8 filles pour 18 garçons).