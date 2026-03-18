Une toute jeune association brestoise, le Labô poétique, vous donne trois rendez-vous pour Le printemps des poètes 2026 à Brest.

La page Facebook du Labô poétique

Rendre la poésie vivante. C'est le Leitmotiv de la toute jeune association Labô poétique de Brest. Et voilà qui tombe à pic puisque le Printemps des poètes 2026 a justement pour thème la liberté. Le Labô poétique s'exprime donc sous plusieurs formes :

Le 25 mars 2026 au Quartz, c'est D'ailleurs, une soirée de lecture par des poètes de langues étrangères et les réponses des poètes de langue française.

Au plateau des Capucins le 29 mars 2026 à partir de 14h, c'est Poésie sauvage avec des souffleurs de vers, de la danse, du slam, de la peinture en direct, dans l'esprit de ce que veut faire l'association : écrire ensemble et répandre la poésie un peu partout dans l'espace public. Certains membres du Labô écrivent déjà des poèmes sur les vitrines des magasins, ou proposent des animations dans des librairies.

En avril, un autre rendez-vous au café Welli Chéri aura pour titre S'émanciper.