La mort s'expose à l'Abbaye de Daoulas.

L'exposition " Mourir, quelle histoire" qui a débuté en juin 2023 se poursuit jusqu'au 3 décembre 2023 à l'Abbaye de Daoulas. Edith Joseph nous propose un aperçut des préparations d'un des plus grand voyage spirituel, quelque soit notre culture.

Du Pirinirvana, l'éveil après notre vie matériel terrestre, au duel entre l'enfer et le paradis, en passant par la proëlla de Ouessant, l'exposition n'a pas pour vertu de parler de mises à mort, d'exécutions ou de tortures mais elle traite de la façon dont les vivants traitent les funérailles de leurs défunts dans toutes les cultures du monde.

les 3 grandes parties que constituent cette exposition, représentent les 3 étapes du rapport humain face à la mort et sur lequel on procède au rite: l'attachement, la séparation et le souvenir par la commémoration.

Edith souligne avec justesse que dans la mort et le processus du rite, on célèbre aussi la vie, le partage et quel que soit nos origines ou notre culture.