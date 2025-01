À la découverte de La belle PIC : un tiers-lieu associatif unique à Crozon

LEM a pris ses quartiers à Crozon pour découvrir La belle PIC, un tiers-lieu associatif "alternatif et pétillant". Ce lieu multifacettes met en avant la créativité, le partage et l’engagement local : un espace de coworking, une boutique de créations locales, un café associatif et la salle Plume, dédiée aux activités bien-être.

À travers les voix d’Anaïs Cossenet, thérapeute, Agnès Payraudeau, graphiste et illustratrice, et Élisabeth, bénévole, nous avons exploré ce lieu convivial et multifacette qui met en avant la créativité, le partage et l’engagement local.

La belle PIC propose divers espaces pour répondre aux besoins de chacun : un coworking accueillant des professionnels variés, une boutique valorisant des créateurs locaux, un café associatif favorisant les échanges entre habitants, et la salle Plume, dédiée aux activités bien-être comme le yoga ou la sophrologie. Ce lieu unique est aussi un catalyseur de projets et de rencontres inattendues, rassemblant locaux, visiteurs et entrepreneurs autour d’initiatives porteuses de sens.

En jouant un rôle essentiel dans le développement économique local et le lien social, La belle PIC incarne une nouvelle manière de "vivre ensemble". Si vous êtes de passage dans la Presqu’île, n’hésitez pas à découvrir cet espace chaleureux et créatif. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site officiel : www.labellepic.com.