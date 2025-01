Kazel-ha-Kazel, association née le 7 juillet 2023 à Douarnenez souhaite créer une foncière agricole citoyenne au cours de l’année 2024. Son objectif est de relocaliser l’agriculture paysanne et de faciliter l’accès à de nouvelles terres.

Pour joindre l'assocation Kazel-ha-Kazel : kazel-ha-kazel@gozmail.bzh

Qu’est-ce que l’association Kazel-ha-Kazel ?

Hervé Pacallet et Murielle Corre, bénévoles à l’association Kazel-ha-Kazel, dont le nom en breton signifie "coude à coude", ou encore "bras dessus bras dessous" insistent sur cette idée de soutien aux agriculteurs. Leur association existe depuis le 7 juillet 2023 et a pour objectif de créer une foncière agricole. Il s'agit d'impulser une transition en agriculture paysanne et de lutter contre l’artificialisation des terres, localement, autrement dit sur le territoire de Douarnenez communauté.

Quels sont les objectifs de l’association ?

Cette association naît de différents constats écologiques et sociaux évidents, tels que la dégradation des terres et des écosystèmes agricoles, la forte baisse du nombre de paysans et paysannes et de manière générale les enjeux liés à l’agriculture face au changement climatique. Afin de faire avancer les choses et proposer des solutions concrètes, Kazel-ha-Kazel prépare une foncière agricole pour faire de la terre un bien commun et participer à la transformation de l’agriculture et de l’alimentation.

Pourquoi une foncière agricole ?

Pour l’heure on en est aux prémisses de la société foncière agricole dont la création effective est prévue courant 2024. Cette foncière permettra de mobiliser de l’épargne citoyenne, d'acheter des terres et de les proposer à des porteurs et porteuses de projets agricoles. À Douarnenez comme partout ailleurs dans le Finistère, les terres agricoles manquent et les exploitations ne sont pas assez nombreuses pour fournir les particuliers et collectifs locaux. Le diagnostic du Projet alimentaire territorial réalisé par la Communauté de communes a repéré une quinzaine d’agriculteurs qui ne parviennent pas s’installer à Douarnenez, faute de terres.

D’après les bénévoles de Kazel-ha-Kazel, valoriser une agriculture paysanne locale suppose d'acheter des terres en commun et de revaloriser les circuits courts. C'est aussi une question d'autonomie alimentaire du territoire. Pour l'heure, le projet est en phase de concertation, entre autres avec une juriste pour concrétiser juridiquement la foncière et faire bouger les choses à l’échelle locale. L'association lance un appel à soutien financier destinée à l’aide juridique.

Informations pratiques

Pour l’instant l’association est récente et ne dispose pas de site internet, si vous êtes intéressé pour adhérer à l’association, porter votre projet d'agriculture paysanne, ou proposer un soutien financier le coût de l’adhésion est de 10 euros. Pour plus de renseignements vous pouvez envoyer un mail à l’adresse kazel-ha-kazel@gozmail.bzh