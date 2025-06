Soutenez le projet d'achat de terres agricoles de la Société coopérative d'intérêt collectif, foncière citoyenne, Kazel-ha-kazel du côté de Douarnenez.

Face aux difficultés de renouvellement des responsables d'exploitation agricoles, et pour pallier les difficultés d'accès au foncier des personnes qui portent de petits projets respectueux de l'environnement, il peut exister des solutions locales comme celle de Kazel-ha-Kazel ("bras dessus bras dessous" en breton)

L'idée était de créer une foncière citoyenne et c'est finalement une Société coopérative d'intérêt collectif (Scic) qui a vu le jour du côté de Douarnenez. Son objectif est de racheter des terres pour les louer à des productrices et producteurs qui suivent un modèle écologiquement et socialement durable (agriculture bio, label Nature et progrès). Le territoire concerné est le bassin versant de la baie de Douarnenez, donc le sud de la presqu'île de Crozon en fait partie.

On peut acheter une part de la Scic (100 €) et devenir ainsi "propriétaire" partiel de la terre. Un agriculteur, Jules Hermelin, qui va racheter 70 ha de terre, s'est associé à la coopérative pour lui permettre d'acquérir 16 ha destinés à être loués à deux autres producteurices en maraîchage.

Une réunion publique d'information a lieu le 10 juillet 2025 à 19h30 à la salle socio-culturelle du Juch.