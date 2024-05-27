Jules Lemétais a dû quitter Hanvec pour se former et faire ses premières armes en haute-couture et stylisme. Mais c'est bien dans le Finistère qu'il a présenté sa première collection personnelle inspirée par les vêtements bretons traditionnels et l'architecture.

Un intérêt pour l'architecture, le patrimoine et l'histoire, une implication forte dans le cercle celtique du Faou avec le port du costume breton depuis son plus jeune âge, voici ce qui a finalement tracé le chemin de Jules Lemétais vers le stylisme. Des écoles de design et de mode, il n'y en a pas à Hanvec où a grandi le jeune homme de 22 ans.

Un travail intense pour intégrer une école publique de design et de mode

Quelques stages à Brest, premières tentatives de création et beaucoup de travail pour réaliser un port folio plus tard, il est être reçu à la prestigieuse école (publique) Duperré qui forme au diplôme national des métiers d'arts et arts appliqués. Il suit l'option Luxe, savoir-faire et innovation qui mixe des savoir-faire textiles et une approche du vêtement. Mais il s'agit essentiellement de broderie, et de tissage, et Jules s'ennuie... la formation aborde peu le travail du vêtement qui l'intéresse. L'épidémie de covid et un voyage en Suède le décideront à quitter Duperré.

Tester la grande maison et la petite marque émergente

Il est alors reçu à La Cambre, une autre école publique réputée, mais belge ; le jeune homme y découvre une conception très différente de la mode, avec une esthétique très libre, moins tributaire des "grands anciens" comme en France où Dior, Chanel et consorts ont façonné la mode. L'approche belge est plus surréaliste. Jules apprend beaucoup à La Cambre, mais frôle le "burn out" au bout de deux ans. Il décide de prendre une pause et de partir en stage à Paris, chez Loewe, grande maison de couture affiliée à .... C'est un milieu qu'il apprécie ; une ambiance plus agréable que lors de ses formations, une maison innovante avec une forte cohésion des équipes. C'est l'occasion pour le couturier de s'immerger dans le travail d'atelier : patrons, découpes, etc.

De 2023 à 2025, Jules Lemétais peaufine son expérience chez Alphonse Maîtrepierre : une petite maison (cinq personnes), une marque émergente. Il découvre aussi la difficulté que ces petits artisans indépendants ont à résister dans le milieu du luxe et de la mode. Pas dissuadé pour autant, Jules crée sa collection personnelle progressivement jusqu'à la présentation et au défilé le 26 juillet 2025 à l'ancienne abbaye de Landévennec, avec le soutien du musée, de Breizh Odyssée et de l'association Lin et chanvre en Bretagne.

Des créations personnelles qui réinterprètent le patrimoine vestimentaire breton

Les vêtements conçus par Jules Lemétais puisent dans le "trésor breton" à valoriser : patrimoine, beauté... que le jeune homme réinterprète pour moderniser ses racines. Ses créations vestimentaires sont très "'architecturales" avec beaucoup de volume. Il reprend des bases comme les jupes bouffantes du costume Rouzig, les sort de leur contexte etles transporte dans un autre univers (l'aviation et ses bombers par exemple). Il parsème ses créations de couleurs vives (rouge, bleu) et privilégie les matières plutôt naturelles : soie et lin.

Jules Lemétais affiche à présent des objectifs ambitieux ; il présentera sa collection les 3, 4, 5, 6 octobre 2025 à l’occasion de la Fashion week de Paris. Ce qui l'aidera peut-être à trouver des partenaires qui investissent dans son talent et lui permettent de lancer sa propre marque.