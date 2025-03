Les 5 et 6 avril 2025, parcourez le Parc naturel régional d'Armorique au fil des ateliers, à l'occasion des Journées européennes des métiers d'arts.

Les détails du parcours 2025 des Journées européennes des métiers d'art (Jema) dans le PNRA

Depuis 2017, le Parc naturel régional d'Armorique participe aux Journées européennes des métiers d'art en alternant les propositions de découverte. Pour l'édition 2025, c'est un parcours qui est proposé sur le territoire du PNR, de Morgat à Plougonven, de Telgruc-sur-Mer à Pleyben, de Logonna-Daoulas à Hanvec, et Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h à la découverte d'une vingtaine d'artisanes et d'artisans d'art, les 5 et 6 avrils 2025.

Céramique, décoration d’intérieur, gravure, travail du verre, tapisserie d’ameublement, mosaïque, marqueterie… on pourra découvrir les savoir-faire dans les ateliers réguliers et parfois profiter du regroupement de plusieurs artisanes et artisans en un même lieu, comme à Moulin-Mer à Logonna-Daoulas où une céramiste accueillera aussi une marqueteuse, une mosaïste et un vitrailliste.

Ce dernier, Pascal Kervestin avait un autre métier avant de se reconvertir dans le travail du verre, en particulier le vitrail, appris à Chartres. Il n'est pas habilité à restaurer des vitraux d'église, mais il fabrique des vitraux de décoration intérieure et des petits objets. Sa technique est bel et bien celle du sertissage au plomb. Il achète ses plaques de verre déjà colorées et les découpe en fonction du dessin commandé. Les 5 et 6 avril 2025, il proposera un aperçu de sa technique de travail et de ses réalisations. Actuellement, la tendance décorative est tournée vers l'Art nouveau et l'Art déco.

Le PNRA anime par ailleurs le réseau de la marque Valeurs parc naturel régional au sein duquel les artisanes et artisans d'art, mais aussi des productrices et producteurs peuvent échanger toute l'année et profiter d'une visibilité.