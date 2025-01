Le 20 novembre est la journée internationale du souvenir trans. Une journée de commémoration des personnes transgenres et non binaires décédées durant l'année en raison de leurs transidentités.

En 2022, plus de 375 personnes ont été tuées dans le monde à cause de leur transidentité. Entre 2008 et 2021, on comptabilise plus de 4000 personnes transgenres et non binaire tuées dans 75 pays. Parmi ces personnes, la majorité sont des travailleuses du sexe et/ou des personnes immigrées qui, en plus de subir la transphobie, doivent faire face au sexisme, au racisme et à la xénophobie.

En 2022, en France, SOS homophobie a reçu 27 % de témoignages de transphobie en plus par rapport à 2021. La transphobie est présente partout et prend des formes très diverses :

- des administrations scolaires refusent d’effectuer les changements nécessaires pour respecter le genre de leurs élèves

- des familles rejettent leurs proches en raison de leur transidentité

- des commerçant·e·s refusent de servir des personnes trans et les dénigrent

- des professionnel·le·s de santé refusent des soins à des personnes trans

- dans certains médias, l’existence même des personnes trans est mise en débat

La transphobie c’est aussi des insultes, des agressions verbales et/ou physiques. La transphobie peut aller jusqu’au meurtre. La transphobie peut mener au suicide.

Cette journée du souvenir trans existe pour visibiliser ces personnes oubliées et pour visibiliser les conséquences d’une société transphobe.

Face à cela, il est important de s'informer sur les transidentité pour pouvoir éviter les situations d’agressions transphobes autour de nous et éviter d’être soi même transphobe, même si on ne pense pas mal faire.

Pour cela, il existe de nombreux contenus sur internet créés par des personnes concernées. Il y a notamment le travail de Lexie ou encore le média Paint.

Vous pouvez aussi contacter les collectifs et associations présentes localement comme la nouvelle association Brest la Trans.