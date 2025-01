Le mois de novembre c’est le mois de l’armistice et pour la 4e année consécutive, la Ville de Quimper met en avant la journée mémoire et citoyenneté du 30 novembre 2023. Tous les établissements scolaires quimpérois ont travaillé sur quatre thèmes, dont celui du camp de prisonnier colonial de Lanniron.

Vous trouverez toutes les informations sur le site de la Ville de Quimper.

Philippe Broudeur, adjoint au maire en charge de la tranquillité publique, des anciens combattants et des politiques mémorielles insiste sur l’importance de « faire mémoire » et de maintenir une mémoire active, locale et citoyenne.

Un camp de prisonnier des colonies pendant la Seconde guerre mondiale à Quimper

Le camp de Lanniron dont l’histoire est souvent méconnue des locaux, est un camp colonial de prisonniers de la Seconde guerre mondiale. Le 20 juin 1940 les troupes allemandes occupent la ville de Quimper et les militaires français sont rapatriés dans la caserne de la tour d’Auvergne, occupée par le 137ème régiment d’infanterie afin d’être fait prisonniers. A partir de là, le camp de Lanniron également appelé front stalag 135 est construit en périphérie de Quimper et a abrité au cours de son existence environ 6000 prisonniers. Par pur racisme de la part des Allemands, les prisonniers sont principalement des soldats français coloniaux d’Afrique du Nord, du Sénégal et d’Indochine. Leur main d’œuvre est entre autre utilisée pour la construction du mur d’Atlantique. Le camp de prisonniers de guerre allemand ferme au cours de l’année 1946, et il n’y aucune archive sur ce que sont devenus les prisonniers ce qui pourrait faire l’objet d’un travail de recherche intéressant !

Exposition sur le camp de Lanniron en mairie de Quimper

Le stalag est mis en images par une exposition qui présente l’histoire et la vie quotidienne du camp, on y voit pleins d’objets prêtés par des collectionneurs (d’anciens brassards du personnel médical allemand, une djellaba « muraille », des casques, etc.). Tous les objets ont été regroupé par Philippe Briand, trésorier de l'association Histoire et Collections de Cornouaille. Une bande dessinée accompagne également cette exposition grâce à un subtil mélange entre faits historiques et fiction ce qui permet aux visiteurs d’être plongés au cœur de la dure réalité de la Seconde guerre mondiale. L'exposition est présentée jusqu'au 30 novembre 2023 dans le hall de l’hôtel de ville.

Les écoliers quimpérois mobilisés pour la journée mémorielle du 30 novembre 2023

Pour toutes les personnes qui souhaiteraient participer à la restitution des travaux des élèves sur le camp de Lanniron, il y aura une rencontre le 30 novembre 2023, à 9H30 dans le hall de l’hôtel de ville de Quimper, puis à 11H30 une cérémonie officielle avec tous les représentants civils et militaires : le préfet maritime, le préfet du département, les élus, les anciens combattants et les piquets de la gendarmerie et de la marine nationale. L’après-midi les lycéens animeront des ateliers sur chaque thématique.