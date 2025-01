Ce 23 septembre 2023 à Commana, on fête le lin (et le chanvre). Animations et démonstrations permettront au grand public de redécouvrir le patrimoine du passé linier en Finistère mais on pourra aussi et surtout se pencher sur la renaissance de la filière lin et chanvre en Bretagne. La matinée - professionnelle - est d'ailleurs consacrée à ce sujet.

L'association Lin et chanvre en Bretagne est à l'origine de ce rendez-vous.

La culture du lin textile regagne du terrain en Bretagne : 800 hectares ont été cultivés en 2023 en Finistère et Côtes d'Armor. Deux projets d'usine sont en cours et une usine de teillage (séparation mécanique de la fibre et de l'écorce du lin) et une filature devraient sortir de terre d'ici 2024.

L’association Lin & Chanvre en Bretagne organise donc pour les agricultrices et agriculteurs une table-ronde le samedi 23 septembre 2023 à la salle communale de Commana. Il sera question d'histoire des cultures du lin ou du chanvre mais aussi des intérêts de la relance de la filière en Bretagne, des témoignages sur les pratiques culturales actuelles et des perspectives liées aux nouveaux débouchés de ces deux plantes : textile local, bâtiment durable et isolation, biocomposites... Cette rencontre est ouverte sur inscription à contact@linchanvrebretagne.bzh).

A midi, une restauration sera proposée et les présentations et animations de l’après-midi commenceront 14h sur le thème Avec le Lin et le Chanvre aujourd’hui, on fait quoi ? pour un public familial. Associations, artisans, entrepreneurs, producteurs et fabricants présenteront leurs activités. Démonstrations et ventes seront au programme. L’association Lichen fera visiter le kanndi (ancienne maison dans laquelle on rouissait le lin) de Rozonoual à 15h.