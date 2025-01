L'UBO de Brest à ouvert ses portes pour une journée de la recherche

Le mardi 23 janvier 2024 L’UBO a ouvert ses portes au grand public pour la journée de la recherche, au cours de cette journée plusieurs doctorants et doctorantes ont présenté leurs travaux lors de tables rondes pluridisciplinaires. Cette journée avait pour but un accès tout public aux travaux de recherches de l’université de Brest.

Site de la journée de la recherche

Site de Science en theizh

Les objectifs d’une journée de la recherche

C’est la première année que l’UBO de Brest propose une journée dédiée à la recherche, l’objectif est de provoquer des rencontres et créer un dialogue entre doctorants et chercheurs venant de tous horizons. Il y a eu plusieurs tables rondes et débats sur des sujets mêlant sciences dures, numériques, humaines et juridiques. La pluridisciplinarité de ces conférences a permis de mettre en avant les champs de la recherche qui sont développés au sein de l’université et d’échanger avec le grand public.

Troix prix de 500€ pour aider la mobilité scientifique

L’après-midi les doctorants et doctorantes ont présenté leurs travaux de recherches avec l’aide de posters. Les présentations orales et la session poster ont fait l’objet d’une évaluation par un jury d’experts extérieurs à l’UBO. Les trois prix de 500€ ont été remis par la fondation UBO pour récompenser la meilleure présentation et le meilleur poster d’un prix coup de cœur.

4ème édition de Science en Theizh

Dans la continuité de la journée de la recherche l'événement "science en theizh" aura lieu le 20 avril 2024 ! Science en Theizh est une journée de vulgarisation scientifique dédiée aux étudiants de premier et deuxième cycle universitaire ainsi qu'au grand public. D’ici là nous suivrons cet événement à Radio évasion.