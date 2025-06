“Joue Ton Monde” : une association qui crée du lien par le jeu

Thomas et Melvin, président et co-président de l’association Joue Ton Monde, basée à Quimper, sont venus expliquer leur projet aux élèves ULIS du collège Jean Moulin à Châteaulin. Cette association inclusive est portée à la fois par des personnes en situation de handicap et des personnes valides.

Leur mission : utiliser le jeu comme levier pour créer du lien social, favoriser l’inclusion et changer les regards. Chaque année, Joue Ton Monde collecte et revend des jeux, jouets et livres jeunesse en bon état, afin de financer d'autres associations locales. Cette démarche favorise les rencontres, l'ouverture au monde associatif et la reconnaissance des capacités de chacun.

L’impact de cette initiative va bien au-delà du don matériel : il est profondément symbolique et citoyen. Les projets soutenus deviennent des lieux de rencontre entre des personnes en situation de handicap et d’autres acteurs du territoire, le temps d’un atelier ou d’un événement.