"Zéro accident : jeu d'enfant !" est un jeu sérieux numérique conçu à Brest pour apprendre aux parents à prévenir les accidents de la vie courante des enfants de moins de 5 ans

Le Cesim santé (Centre de simulation pour l'apprentissage et l'enseignement des sciences de la santé de l’Université de Bretagne occidentale) avait déjà conçu un jeu sérieux numérique pour prévenir les chutes des personnes âgées à domicile, Domisécure. Voici à présent "Zéro accident : jeu d'enfant !" destiné à éviter les accidents de la vie courante qui frappent les jeunes enfants.

Chutes, intoxications, suffocations ou noyades : les accidents de la vie courante causent 20% des décès des enfants de 1 à 4 ans

Malheureusement, le médecin urgentiste Jérôme Ducrocq qui a participé au développement du jeu le constate tous les jours, les enfants de moins de cinq ans sont souvent et surtout victimes d'accidents domestiques. C'est la première cause de décès chez les enfants de 1 à 4 ans représentant (20% des décès de cette classe d’âge). Les chutes sont les premières causes d'accident, suivies des intoxications, des suffocations et des noyades, ces dernières sont singulièrement surreprésentées en Bretagne.

La maison est un lieu sûr, à condition qu'on se mette à la place des tout-petits. Le jeu virtuel propose d'ailleurs une version à hauteur d'adulte et une autre à hauteur d'enfant. En trois phases, on découvre et on expérimente les dangers potentiels d'un logement brestois — dont la version physique existe et est utilisée par le Cesim en formation — avec un étage et un petit jardin. Les experts de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et un comité scientifique (avec médecin, sages-femmes, infirmière) ont participé au contenu, et l'entreprise Virtualys s'est chargée du développement en 3D et de l'ergonomie du jeu.

Jouer virtuellement pour adopter les bons réflexes dans la vie réelle

On circule d'abord d'une pièce à l'autre du logement en essayant de découvrir par soi-même les dangers de chaque espace : cuisine, salle de bain, chambre, salon, entrée et escalier, jardin. Quand on a découvert tous les dangers, une seconde partie du jeu permet de revenir sur ses explorations par le biais d'un quiz. Enfin, on teste en situation la mise en sécurité de son enfant : si quelqu'un sonne à la porte, quand l'enfant appelle après sa sieste, etc. Au terme d'une trentaine de minutes de jeu, on a conscience qu'il ne faut pas laisser trainer des bonbons ou des piles sur la table, qu'il faut bloquer la fenêtre du balcon ou positionner les barrières d'escalier, bien cacher ses médicaments, rester présent pendant le bain quoi qu'il arrive, etc.

Sandrine Dovin, ingénieure pédagogique au Cesim santé confirme que ce type d'outil permet un apprentissage plus efficace et en matière de prévention des accidents des jeunes enfants, l'efficacité est bien une question de vie ou de mort. Le serious game a d'abord été testé dans les services du CHU de Brest liés à la parentalité (maternité, urgences pédiatriques, néonatologie...), une soixantaine de parents se sont prêtés au jeu. L'ergonomie a été améliorée et "Zéro accident : jeu d'enfant !" est désormais accessible à toutes et tous gratuitement.

Le serious game est disponible en ligne, sur les plateformes de téléchargement et via l’application 1000 premiers jours.