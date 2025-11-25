Le vendredi 21 novembre 2025, le Bistrot accueillait JEPH en direct d'Épinal pour nous présenter son nouvel album "Mon pays" dont la sortie a été reportée plusieurs fois, alors qu'il a été réalisé avant la pandémie de COVID-19.

Ancien leader du groupe Tournée Générale, Jean-Philippe Vauthier, a commis un album il y a cinq ans, et qui n'a néanmoins pas pris une ride... De "Nuit debout" aux "Gilets Jaunes"et plus si affinités. Sancho avait reçu Jean-Philippe à Radio Grésivaudan le 27 novembre 2009 ! Seize ans, c'est long, mais c'est court... ils se sont remémorés, en chansons, quelques bons souvenirs. JEPH repart sur les routes avec sa guitare et son piano... avec La Bretagne dans son viseur ! Qu'on se le dise !

À partager sans modération !

