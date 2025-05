Le vendredi 23 mai, pour sa 252e émission, la fine équipe accueillait Jean-Michel Brac en studio accompagné de sa guitare et d'un avant-goût de son prochain album : Ribines.

Auteur compositeur interprète, sur les routes et ribines depuis plusieurs années, avec ses deux complices Patricia Steinhoof et Patrick Pernet, installé depuis peu en Pays Pagan (il n'a pas eu besoin du passeport breton pour venir au Faou), Jean-Michel Brac nous a amicalement confié le premier titre de son futur album (Ribines).

De la poésie, du direct, et la Bretagne, des phares et de rochers omniprésents. Que demander de plus pour un vendredi ensoleillé ! À partager… avec un autre verre de Glaz ."