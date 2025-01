Le jardin de Georges est une biographie romancée du fondateur du jardin exotique de l'île de Batz, Georges Delaselle, par Guénaëlle Daujon (éditions Intervalles).

Lecture d'un extrait par la comédienne Geneviève Robin

Lorsqu'elle a quitté l'île de Batz après y avoir vécu, l'écrivaine Guénaëlle Daujon s'est vu confier les archives de Georges Delaselle, botaniste passionné qui avait créé le jardin botanique exotique qui porte son nom. Honorée, l'autrice s'est attelée à construire une biographie fidèle, mais qui prête à son personnage des sentiments forcément imaginaires. Georges Delaselle est né en 1861 et mort en 1944. Il a découvert l'île en 1897, s'y est installé en 1918 et ne l'a plus quittée. Avec l'aide de la célèbre famille de grainetiers, Villemorin, il a consacré ses années de vie parisienne et insulaire à constituer un extraordinaire jardin conservatoire des espèces végétales que la France découvrait dans ses colonies. Grâce à ce travail passionné, il a pu tenir tête à la tuberculose qui l'a finalement emporté.

Le roman de Guénaëlle Daujon nous raconte cette passion, mais aussi l'histoire d'une époque, sur fond de voyages et de rapport sensuel à la nature.