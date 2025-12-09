Le vendredi 5 septembre 2025 comme prévu, le Bistrot accueillait, n'ayons pas peur des mots, Brest'mem... c'est du moins ce que la grande Histoire retiendra (en principe !?) quand il s'agit des Goristes représentés ce jour par Jacky Bouillol.

Crédit photo : Par Thesupermat — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21926885 Les Goristes au Festival de Cornouaille le 26 juillet 2012

Les Goristes ont leur fiche Wikipedia

Brest, en effet, et Jacky Bouillol truculent membre et digne représentant des huit référents de la confrérie des Goristes, pour une petite heure de musique et de chansons. La tempête sévissant à Ouessant a perturbé la liaison téléphonique, mais "le plus gros est fait"... du souvenir, du rire, du sérieux, comme on aime au Bistrot.

Merci Jacky, et à plus pour une démonstration du "Coup de Boule !". Il y en a un à quelques milliers de nautiques qui n'attend que ça ! Au poil !

À partager sans modération.