Les élèves de l'école Cornec à Quimerc'h posent des questions à Véronique, journaliste à Transistoc'h

Plongez dans les coulisses de la radio avec l'école Cornec à Quimerc’h sur les ondes de Transistoc'h. Ce mois-ci, les élèves se sont entretenus avec Véronique Muzeau, journaliste et animatrice de l'émission LEM. À travers une série de questions, ils ont exploré son métier de journaliste sous tous ses angles : de ses débuts dans le domaine de la radio à la préparation minutieuse des émissions, en passant par la sélection des invités et la gestion du stress en direct. Véronique a généreusement partagé son expérience, offrant aux jeunes reporters un aperçu unique des défis et des joies de sa profession.