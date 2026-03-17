Rencontre avec Amélie Caro, maire de Pleyben

Dans le cadre de L’Odyssée des ondes, les élèves du dispositif ULIS du collège Louis Hémon ont préparé avec sérieux et curiosité une interview d’Amélie Caro, maire de Pleyben.

Autour d’un thème aussi passionnant qu’ambitieux : le futur. Avant la rencontre, ils ont mené un travail de réflexion pour imaginer leurs questions, en se demandant à quoi ressemblera Pleyben demain. Lors de l’interview, les élèves ont abordé de nombreux sujets : le rôle du maire, l’avenir du collège, les mobilités du futur, les médias de demain, le climat, ainsi que les façons de produire et d’économiser l’énergie.