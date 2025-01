Les élèves de l'école Cornec à Quimerc'h rencontrent Irène Frachon

Dans le podcast mensuel de l’école de Quimerc’h, Irène Frachon, pneumologue à Brest, a partagé son parcours professionnel ainsi que son rôle dans la révélation du scandale du Mediator.

Irène Frachon a exposé aux élèves les motivations qui l'ont poussée vers la médecine, ainsi que les défis rencontrés dans sa spécialisation en pneumologie. Son récit offre un éclairage précieux sur les enjeux de la sécurité des patients.

Ensuite, nous avons abordé le scandale du Mediator, en discutant des effets néfastes du médicament, des obstacles rencontrés pour révéler sa dangerosité, et des leçons apprises de cette expérience. Enfin, nous avons évoqué des questions plus générales sur le film « La fille de Brest », ainsi que sur la gestion du stress et ses doutes personnels.