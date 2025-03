L'instruction en famille concerne 30 000 enfants en France, elle est de plus en plus contestée par l'Éducation nationale. Pourtant, elle permet une "école sur mesure" particulièrement riche et très adaptée.

La page Facebook de Instruction en famille du Finistère / IEF 29

Réécoutez notre précédente émission sur l'Instruction en famille

Depuis la loi du 24 août 2021 (dite Pour le renforcement de la République), la famille qui souhaite instruire ses enfants à domicile doit remplir chaque année un dossier de demande très complet. Et l'accord n'est pas garanti. Les parents concernés déplorent le manque de transparence et l'arbitraire des décisions prises, ainsi que les inégalités d'un département à l'autre. L'une de nos invitées, Lhena continue à instruire elle-même ses deux enfants alors qu'elle n'en a plus l'autorisation officielle. Elle avait pourtant été contrôlée en bonne et due forme par l'inspection académique qui avait constaté que tout allait bien pour ses enfants.

On est passé de plus de 60 000 enfants instruits en famille avant la loi à 30 000 environ actuellement.

Autant de formes d'instruction que de familles

Il existe de multiples formes de pédagogies identifiées par les spécialistes ; on peut même parler d'une infinité de méthodes d'enseignement quand on se penche sur l'instruction en famille : "Il y en a autant que de familles" constate Aurélie dont le fils Aubin a une dizaine d'années. L'essentiel, c'est l'acquisition des connaissances et l'épanouissement des enfants. Aubin est très actif, il nous détaille ses pratiques : tennis, hockey, kung-fu, théâtre... Pour les personnes qui s'en inquiéteraient, le garçon est donc très socialisé au sein de ses clubs. Il a cependant été instruit par sa famille dès la petite enfance, cela s'est fait naturellement. Quand l'âge d'obligation d'instruction est passé de 6 à 3 ans en 2019, il avait 5 ans et n'était pas scolarisé. Il avait pourtant appris à lire, de son propre chef, avec l'aide de ses parents. La fille de Lhéna aussi a appris à lire presque toute seule. Son frère, qui approche de l'âge du CP, ne maîtrise pas encore la lecture, mais lui joue aux échecs et brille en calcul mental. "Il a aussi beaucoup besoin de bouger" souligne sa mère.

Dans les deux cas, les parents s'adaptent aux goûts et aux personnalités de leurs enfants. Aubin adore l'histoire, les voyages familiaux seront donc orientés vers ce thème. Quant aux outils utilisés pour instruire, ils vont des très classiques "cahiers d'exercices" aux sorties à la médiathèque ou à bord d'un bateau du patrimoine, en passant par les documentaires vidéo ou les applications dédiées aux langues étrangères. Pas question de laisser les enfants en roue libre devant l'écran, mais le numérique est un outil comme un autre. Les parents qui choisissent l'instruction en famille se doivent d'être très engagés, et c'est bien le cas pour Lhéna et Aurélie.