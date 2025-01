Faustine Kermarrec, étudiante à l'Institut de travail éducatif et social de Brest, ainsi que 24 étudiantes et étudiants de l'institut sont à la recherche de financement pour un projet culturel et professionnel. l'idée : rencontrer et pratiquer avec les professionnels de l'éducation populaire au Maroc.

Dans le cadre de leur formation en travail social, les étudiants et étudiantes organisent un projet d'échanges interprofessionnel au Maroc, avec pour objectif la mise en place d’un partenariat avec l’université «Ibn Zohr», à Agadir. Ce voyage sera organisé du 16/02/204 au 24/02/2024.

La thématique de cet échange traite de : « L’accompagnement social et éducatif à destination des enfants et

adolescents accompagnés en protection de l’enfance au Maroc ».

C'est une occasion de découvrir de nouvelles pratiques professionnelles qui favorisent des perspectives en termes d’innovation sociale.

Il s'agit aussi d'une formidable opportunité pour rencontrer et découvrir des pratiques et une culture différente.

• Université “Ibn Zohr” : Échanges avec les étudiants sur les formations en travail social au Maroc.

• École Supérieur de Technologie : Formation à l’aide sociale à l’enfance auprès des enfants des rues.

• Orphelinat “Tazzanine” : Découverte des pratiques en protection de l’enfance, auprès de jeunes enfants et adolescents.

• Association “Hayati” : Découverte de l’accompagnement éducatif et social auprès des mères en situation d’exclusion et leurs enfants.

• “Sos Village d’enfants” : Découverte de la pratique des assistants familiaux au Maroc.

• Association “Khoutwa” : Découverte de la profession d’éducateur de prévention au Maroc. Participation aux actions éducatives et

aux maraudes auprès des enfants et des adolescents des rues. Mise en place d’un partenariat avec l’association française “Khoutwa

France” : qui accompagne les enfants migrants à la rue à Nantes.

• École maternelle et primaire de “Tilila” : Découverte de l’orphelinat qui accompagne des enfants et des adolescents de 6 à 23 ans.

Approfondir ses connaissances sur la formation professionnelle des travailleurs sociaux. Découverte de l’enseignement maternelle et

primaire au Maroc.

• Association “Oum El Baniné” : Découverte des actions de prévention de l’abandon précoce et de la réinsertion socio-professionnelle

des mères isolées.

• Association “Nawat Al Hayat” Découverte des actions de prévention de l’exclusion des mères isolées.

• Centre “Dchaiera” et Centre “Ait Melloul” : Centre Socio-éducatif pour enfant avec une déficience mentale.

Ils et elles organisent en partenariat avec le Glory All (collectif de Drag Queen brestois) un Drag Show caritatif à La Raskette le Jeudi 21 Décembre 2023 de 20h30 à 22h30.

Vous trouverez un document explicatif du projet en pièce jointe ainsi que le lien vers la billeterie de l'évènement ci-contre : https://www.helloasso.com/associations/petite-graine-du-social-ites29/evenements/drag-show/widget-bouton