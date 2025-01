L'Insee Bretagne a publié les chiffres de fréquentation des hébergements touristiques en été 2023 et ils sont bons ! Notre région connait une hausse du nombre de nuitées, en particulier en hôtellerie de plein air, avec une fréquentation qui dépasse le niveau d'avant la pandémie de Covid. La clientèle étrangère a contribué à cette hausse, et le Finistère est le département numéro 1 des nuitées touristiques.

Interview de Gabrielle Gallic, cheffe de projet et co-autrice de l'étude à retrouver sur le site internet de l'Insee Bretagne

Le ciel capricieux aurait-il été oublié ? C'est plutôt le portrait d'un bel été touristique que nous présente cette étude de l'Insee Bretagne. Entre 2022 et 2023, la hausse du nombre de nuitées entre avril et septembre dans les hôtels, campings et autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT) de notre région est de 3,1 % par rapport à 2022.

Le Finistère est en tête de la course et les touristes ont majoritairement séjourné dans les campings, plus encore cette saison : le nombre de nuitées y est en hausse alors qu’il stagne ou baisse dans les hôtels et autres hébergement de tourisme collectif.

La clientèle étrangère fait un retour en force cette saison en Bretagne (+10,5 %), venue majoritairement d'Allemagne, de Grande-Bretagne et des Pays-Bas (les deux tiers de la clientèle non résidente des campings et des hôtels bretons). On notera cette saison la percée des visiteurs irlandais.